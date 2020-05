Principe William, “Mi stavano per sparare”: emersa la testimonianza in una intercettazione scioccante

Principe William, “Mi stavano per sparare”: emersa la testimonianza in una intercettazione...

I drammi della Famiglia Reale sono tanti ma questa intercettazione con le parole del Principe William hanno fatto tremare gli inglesi.

Che cosa è accaduto al Principe William? Una intercettazione ha fatto trapelare qualcosa di molto grave. Ecco la confidenza fatta a sua moglie Kate Middleton.

L’importanza della privacy per il Principe William

Dopo quanto accaduto a Lady Diana, l’erede al trono si è sempre ripromesso che i suoi figli e sua moglie non sarebbero mai stati sotto l’occhio attento del gossip e dei fotografi.

La privacy per loro è al primo posto, così come offrire ai tre bambini una vita normale il più possibile. William e Kate sono concordi sul fatto che George, Charlotte e Louis debbano crescere felici e liberi, senza aver paura di uno scatto o di essere seguiti dai paparazzi.

Ma come Diana insegna, sembra impossibile sfuggire tanto che alcune intercettazioni private sono finite sui giornali.

L’agguato e la sparatoria: l’intercettazione scioccante

Le telefonate private di William e Kate sono state ascoltate e messe nero su bianco da News of the World – come riportato anche da Daily Mail . Si riferiscono al periodo in cui erano ancora fidanzati e si raccontavano tutto quanto in ore e ore di telefonate.

Non solo, perché – da quanto trapela – i messaggi in segreteria che William ha lasciato a Kate sarebbero stati prima ascoltati e poi divulgati:

“mi sono imbattuto in una imboscata e mi hanno quasi sparato. erano proiettili a salve ma sarebbe stato molto imbarazzante”

Questo il racconto di una giornata normale del Principe raccontato a quella che oggi è sua moglie. Il tutto accompagnato da qualche frase piccante, proprio perché poi non avrebbe avuto modo di chiamarla sino al giorno dopo.

Questa intercettazione ai tempi era trapelata e ingigantita, tanto da far preoccupare gli inglesi che avevano pensato ad un agguato e una sparatoria ai danni di William.