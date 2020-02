Principe WIlliam, innamorato di un’attrice ‘Pazzie per lei’: ecco cosa ha combinato il marito di Kate Middleton

Principe WIlliam, innamorato di un’attrice ‘Pazzie per lei’: ecco cosa ha combinato...

Il primo podcast italiano dedicato ai Royal arriva alla terza puntata e svela la storia del Principe William compresi i suoi amori ed il suo carattere.

Il trentasettenne Principe William è il protagonista della terza attesissima puntata del primo podcast sui Royal tutto italiano. Ecco cosa è emerso sull’erede al trono.

La vita dei Royal Britannici incanta il mondo

Diciamo la verità chi di noi non ha sognato almeno una volta da bambini di vivere una favola come quella di Principi e Principesse, Re e Regine?

E’ proprio il fascino che avvolge anche da adulti le storie dei Royal britannici e che ispira serie tv come “The Crown” in onda su Netflix o i vari siti e podcast dedicati a raccontare le storie di casa Windsor.

Le storie che ruotano attorno a Buckingham Palace affascinano perché sono anche storie di persone “comuni”, con sogni, desideri e peccati simili a quelli di chi non appartiene alla Monarchia.

L’amore e l’interesse che ancora oggi ruota attorno alla figura di Lady Diana, Principessa del Galles, scomparsa nel 1997, è l’esempio più lampante.

Ma anche le storie di Meghan Markle e del Principe Harry appassionano milioni di fan di tutto il mondo.

Il Principe William: tutti segreti e le curiosità su di lui

Anche in Italia i fans dei Royal sono moltissimi come dimostrano i molti articoli su magazine e giornali, ed ora arriva anche nel nostro paese un podcast tutto dedicato ai Royal, tenuto da Vanitifair, dal titolo “Segreti Reali”.

La terza puntata del podcast è stata dedicata al primogenito di Carlo e Diana. Il Principe William, trentasettenne erede al trono come secondo in linea di successione e per molti il vero futuro Re perfetto.

L’uomo viene descritto come molto riservato ma anche gentile e premuroso e vengono riportati alcuni aneddoti riguardanti la sua infanzia ed adolescenza.

Come ad esempio l’abitudine della mamma Diana di portare ogni sabato sera i bambini William ed Harry al Mac Donalds perchè i piccoli amavano i giochini che trovavano nei loro Happy Meal.

O ancora il regalo un pò imbarazzante che fece sempre Lady Diana a William appena 13enne.

Gli fece infatti trovare nella loro casa di Kensington Palace le modelle Cindy Crawford e Naomi Campbell di cui l’adolescente era follemente innamorato come tutti i ragazzi dell’epoca.

Ed il Principe per l’imbarazzo inciampò sulle scale rosso in volto!

Il Principe fin da ragazzo si occupò di seguire il padre Carlo nei vari impegni ufficiali nel mondo e veniva sempre seguito da schiere di ragazzine innamorate che addirittura svenivno in sua presenza.

Crescendo ha continuato ad impegnarsi per il suo Regno diventando anche un padre di famiglia amorevole con i suoi tre bambini George, Charlotte e Louis e un marito premuroso e sempre attento per la moglie Kate Middleton.