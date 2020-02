Principe William finisce in sedia a rotelle: il padre spinge la carrozzina, il video commuove i sudditi

Principe William finisce in sedia a rotelle: il padre spinge la carrozzina,...

Il Regno Unito è sconvolto da un video che ritrae in Principe William in sedia a rotelle con il padre Carlo che lo aiuta. Ecco cosa è accaduto.

Le notizie dalla Royal Family continuano ad infiammare i media mondiali, ora spunta un video controverso che ritrae il Principe William in sedia a rotelle ed i sudditi si sono subito allarmati.

Nuovi equilibri dopo la Megxit

La Megxit è ancora fresca e ci vorrà ancora del tempo perché gli equilibri a corte riprendano in maniera serena.

Senza più Principe Harry e Meghan Markle infatti, che per ruolo si occupavano di determinati compiti ed impegni per conto della Regina.

Ora che i due non sono più disponibili, perché trasferitisi in Canada rinunciando ai loro titoli dopo una serie di contrasti con la Famiglia Reale, è stato necessario trovare delle soluzioni alternative per coprire i loro impegni.

Ecco quindi spiegato perché nonostante il precedente allontanamento a causa dello scandalo Epstein, le due figlie del Principe Andrea sono state richiamate a ricoprire nuovi ruoli.

I principali candidati ai nuovi impegni però restano ovviamente i due eredi al trono nell’ordine di successione: il Principe Carlo ed il Principe William.

Il Principe William in sedia a rotelle, il video

Tali nuovi impegni per William e Carlo hanno di certo portato i due ad impegnarsi ancora di più di quanto già non abbiano fatto fino ad ora e le immagini che li immortalano durante i loro molteplici impegni si sprecano.

Proprio risalente ad una di queste uscite pubbliche sarebbe il recentissimo video che ormai sul web è diventato virale e che in un primo momento ha detto spaventare tutti i sudditi.

Nel video infatti il giovane Principe William appare su una sedia a rotelle con dietro il padre, Principe Carlo che lo spinge.

L’episodio è accaduto durante la visita dei due reali alla DMRC Stanford Hall, il centro per la riabilitazione dei feriti delle forze armate.

All’evento tenutosi l’11 febbraio erano infatti presenti sia William con Kate che Carlo con Camilla e la foto è stata poi postata dai Duchi di Cambridge sul loro profilo social con la seguente didascalia, come riporta velvetgossip:

“Il Duca di Cambridge segna nel Basket su sedia a rotelle (con un piccolo aiuto dal Principe di Galles!) Durante una visita al Centro di riabilitazione medica della difesa oggi.”

Ecco il video che ha fatto preoccupare e poi commuovere i sudditi inglesi: