Principe William ‘Harry si è preso colpe non sue’: emerge il vero motivo dell’ostilità tra i due fratelli

Il Principe William non ha avuto mai un bellissimo rapporto con Harry, dopo la morte di Diana tutto si è intensificato

Un giorno, in un lontano futuro, il principe William verrà incoronato re sedendosi così sul trono. L’incoronazione sarà sicuramente un evento unico e milioni di telespettatori si sintonizzeranno per assistere ai festeggiamenti. Il principe William è molto amato dai fan reali e dal pubblico britannico quindi sicuramente i festeggiamenti saranno imponenti. Però sembra che ci siano state volte in cui il suo comportamento non sia stato all’altezza delle aspettative di un re e che il fratello, il principe Harry, sia stato obbligato ad assumersi tutta la colpa.

Il principe Harry contro il fratello maggiore

Tutto risale al principio del ‘un erede e uno di riserva‘ secondo il quale si faccia il secondo figlio per riserva nel caso in cui accadesse qualcosa di tragico al primo. Per questo è previsto che anche il ‘sostituto’ abbia un atteggiamento adatto ad un futuro sovrano. In realtà i secondogeniti sono visti anche come qualcos’altro, qualcosa che vale ancora meno dell’essere un misero ricambio, una riserva.

Stando alle fonti reali questa cosa ha fatto scoppiare una faida tra il Principe William e il fratello Harry durante la loro adolescenza. Mentre la loro crescita sembrava serena e tranquilla, a causa la morte prematura della loro mamma (la principessa Diana scomparsa in un tragico incidente) sono entrati violentemente nella fase dell’adolescenza.

A vederli oggi i due fratelli sembrano cresciuti come individui rispettabili e altruisti grazie anche al fatto che sostengono con grande impegno le stesse associazioni benefiche che erano a cuore alla loro mamma.

Simon Vigar, parlando del documentario su Princes at War, ha rivelato che Harry in realtà sia stato usato per coprire il fratello maggiore. Ha inoltre aggiunto:

Harry ha ovviamente avuto alcuni atteggiamenti sbagliati che lo hanno fatto atterrare sulle prime pagine dei giornali. Ma a molte di quelle feste, in particolar modo quelle durante l’adolescenza, William era lì, Harry è stato un capro espiatorio davvero indispensabile.

Pare quindi che Harry, per salvare la faccia al fratello maggiore nonché erede al trono, si sia assunto più di una immeritata colpa.

La rinascita del principe Harry

Con la sua bellissima moglie Meghan Markle, che lo sostiene nel creare la propria identità all’interno della famiglia reale, e con l’arrivo del primo figlio Archie Harrison sembra che il principe Harry abbia trovato la sua strada.

A gettare un’ombra ci pensa però Jonathan Spangler, Senior Lecture in History Manchester Metropolitan University, scrivendo in The Conversation che la sua posizione come ‘pezzo di ricambio’ è diventata insopportabile.

Gli era chiesto di comportarsi in modo impeccabilmente ‘principesco’ ma se sembrava troppo sicuro e forte, veniva visto come una minaccia.

Tutte queste contraddizioni irrisolvibili hanno portato diversi secondogeniti ad una aperta ribellione contro i loro fratelli maggiori e molti hanno visto le loro vite rovinarsi, ritrovandosi fisicamente esauriti e la reputazione a brandelli.

Secondo l’autrice Katie Nicholl i due fratelli reali hanno avuto un vero e proprio litigio durante la gioventù perché Harry era stanco di essere visto come la pecora nera della famiglia, il lato oscuro del Principe William.

Era la prima volta che i fratelli crollavano davvero ma Harry era stanco di prendersi sempre tutta la colpa quando anche il fratello William era lì.

Il principe Harry era così arrabbiato da essersi rifiutato di parlare con il fratello per un lungo periodo. Tuttavia, il fenomeno ‘erede di riserva‘ parrebbe non influenzare così tanto Harry visto che è sesto nella linea di successione come erede al trono e le possibilità che diventi re sono davvero basse.

Infatti sembra che Harry, in realtà, stia usando la sua posizione privilegiata non solo per sostenere il potere della dinastia in corso ma anche per avere un impatto positivo nel mondo che lo circonda.

Pare proprio che i litigi tra i due principi siano dovuti alle classiche divergenze tra fratelli e non dal suo sentirsi una ‘riserva‘.