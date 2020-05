Principe William, problemi di salute mentale ‘Forti lesioni, oltre il limite’: il dramma del figlio di Diana

Forti lesioni, trauma incredibile per il Principe William: salute mentale fortemente provata. Il dramma del futuro Re

Il Principe William, negli ultimi tempi, è diventato un appassionato sostenitore della rottura dello stigma che circonda temi importanti come la salute mentale. Il figlio di Lady Diana ha persino ammesso come un terribile incidente abbia spinto il suo benessere mentale oltre il limite.

La salute mentale del Principe William

Il duca di Cambridge parteciperà a un documentario della BBC, intitolato “Football, Prince William and Our Mental Health”. Il progetto prevede che il principe usi lo sport come mezzo per invogliare volti famosi a rivelare le proprie lotte personali.

William, da diversi anni ormai, si sta concentrando sul supporto al tema della salute mentale della sua nazione. A tal proposito, con la moglie Kate Middleton e il Principe Harry, ha lavorato alla campagna “Heads Together” nel 2016. Il progetto prevedeva l’abbattimento le barriere, che impediscono alle persone di discutere di come si sentono veramente.

La Famiglia Reale è stata elogiata sia per l’intento positivo che perché ha avuto il coraggio di rivelare le difficoltà con la propria salute mentale. Lo stesso Principe William ha fatto un’incredibile rivelazione.

La rivelazione del Principe

Durante la conferenza “This Can Happen” all’O2 di Londra, nel 2018, il principe ha focalizzato il suo intervento sulla salute mentale sul posto di lavoro.

Per l’occasione, ha rivelato che durante il suo lavoro con l’East Anglia Air Ambulance, tra il 2015 e il 2017, aveva riscontrato numerose difficoltà. Un particolare episodio lo avrebbe fatto soffrire molto.

“Parlare si è rivelato davvero importante, ma anche farlo non era abbastanza per un incidente terribile come quello che ho vissuto”.

William non ha fornito ulteriori dettagli relativi all’incidente, ma dalle sue parole è facile comprenderne la natura.

“Dopo la nascita dei miei figli, la relazione tra il lavoro e la vita personale è ciò che mi ha davvero portato oltre il limite. Ho iniziato a provare cose che non avevo mai provato prima.”

In sostanza, il Principe ha subito fortemente lo stress, la paura e della delusione delle famiglia delle persone che hanno vissuto delle gravi perdite:

“Vedevo tutti i giorni morte e alcune famiglie hanno subito lesioni e perdite fortemente traumatiche: famiglie distrutte ogni singolo giorno in cui ero al lavoro.”

Per William, parlare e confidarsi con i colleghi di lavoro si è rivelato di sostanziale importanza. Si è dichiarato fortunato di essere riuscito a identificare effettivamente cosa stesse succedendo.

Il Principe ha aggiunto che, confrontandosi con i colleghi, è emerso che anche loro si sentivano tutti molto turbati dagli incidenti a lavoro. Il trauma di William lo avrebbe perciò spinto a “disconnettersi” dalla sua attività, che lo stava facendo così tanto soffrire.