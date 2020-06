‘È stato costretto dalla Regina Elisabetta’ Il dramma del Principe William: il sogno infranto

Principe William e la rivelazione choc: costretto dalla Regina Elisabetta II a rinunciare al suo più grande sogno nel cassetto

Il Principe William torna ora al centro dell’attenzione mediatica per un’incredibile rivelazione relativa alla sua carriera.

Il reale d’Inghilterra, infatti, sarebbe stato costretto dalla Regina Elisabetta II a rinunciare al suo più grande sogno nel cassetto, scopriamo di che si tratta…

Una carriera spezzata

Secondo alcune indiscrezioni, il Principe William sarebbe stato obbligato a rinunciare alla carriera dei suoi sogni per via delle insistenze della regine.

A fare questa rivelazione choc è un esperto reale, Simon Vigar. Il commentatore, nel corso del documentario dell’emittente Channel 5, “William and Kate: Too Good to be True”, ha raccontato che la carriera di William si sarebbe interrotta per volere della regina.

Il duca di Cambridge era, infatti, intenzionato a perseguire una carriera militare, ma la monarca non lo avrebbe permesso per via dei suoi impegni con il trono.

“Il principe William non era autorizzato in nessun posto vicino alla prima linea, perché il “boss finale” aveva detto di no.”

Ha spezzato il cuore di William

Come spiegato da Vigar, il futuro re si era addestrato per diventare un pilota di elicotteri prima della sua transizione per regnare. Nonostante ciò, non gli era permesso di continuare il suo servizio nelle forze armate britanniche, cosa che gli ha letteralmente spezzato il cuore.

“William voleva diventare un pilota di elicotteri, ma alla fine non gli è stato permesso.”

Pare che Il principe William si sia riqualificato in modo da poter usare le sue abilità per aiutare gli altri. Il reale di Inghilterra, infatti, adesso è pilota di ricerca e salvataggio su Anglesey.