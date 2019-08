Principe William, svelato il dolore della sua infanzia: “Mi prendevano in giro”

Il Principe William racconta un aneddoto particolare della sua infanzia e delle prese in giro, che non sono state dimenticate. Ma perché?

Il Principe William è stato il sogno di tantissime ragazze sin da quando era piccolo, eppure quasi nessuno sa di quanto sia stato preso in giro insieme al fratello. Bullismo o altro?

L’infanzia dell’erede al trono

Essere un erede al trono non deve essere facile, ma ancora meno lo è dover affrontare tutti i gossip riguardanti la propria famiglia. Lui e Harry si sono trovati dentro ad un vortice duro da superare, sin dal divorzio dei genitori sino alla tragica morte della mamma Lady Diana.

Non hanno mai negato di aver sofferto, di aver avuto problemi e di aver elaborato il lutto in maniera differente e non sempre positiva. Oggi quel dolore è ancora presente ma il fratello di Harry è più forte – con una moglie tenace al suo fianco e tre splendidi bambini che gli hanno riempito la vita.

Eppure quando era piccolo veniva preso in giro anche per altri motivi, non emersi se non in una breve intervista.

Le prese in giro quando era piccolo

Alzi la mano chi a scuola non è mai stato preso in giro dai compagni di classe, per un qualsiasi motivo.

Dovete sapere che anche i fratelli più famosi non sono rimasti immuni da tale gesto, anche se per una causa importante. Sin da quando erano piccoli – Carlo e Diana hanno insegnato loro il rispetto per l’ambiente, tanto che ora questo insegnamento sta passando di padre in figlio.

Quello che William, insieme ad Harry, faceva da piccolo è raccogliere tutta la spazzatura che trovava in qualsiasi posto:

“mi sono abituato ad essere preso in giro a scuola per il solo fatto che la raccogliessi”

Ha raccontato durante una intervista per il documentario andato in onda sulla Bbc: