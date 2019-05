Principe William ‘rinnega’ il fratello Harry: la decisione dopo il matrimonio con Meghan Markle

Sembra che il principe William, Kate, il principe Harry e Meghan non trascorrano alcun momento insieme lontano dall’impegno ufficiale della famiglia reale

Il Principe William e il fratello Harry non si sono visti, da soli, per sei mesi dopo il matrimonio con la Duchessa del Sussex Meghan Markle.

Mentre i fratelli sono stati visti insieme a eventi ufficiali tra cui il matrimonio della principessa Eugenie, pare che nessuno abbia avuto la conferma, né ufficiale né ufficiosa, di un loro incontro al di fuori della sfera del dovere regale.

Fino a prima del matrimonio dell’ex scapolo inglese Harry con la bella Meghan Markle, i due principi vivevano a poche porte di distanza l’uno dall’altro a Kensington Palace.

“Mi è stato detto, dopo il matrimonio reale, che Harry e Meghan non hanno incontrato Kate e William personalmente”.

Ammette Emily Andrews del “Sun“, testata inglese che ha riportato molte esclusive circa il quadretto reale. Ancora, sostiene che questo sia particolarmente insolito:

“Penso che dietro le quinte, la relazione tra i due fratelli Harry e William sia sempre stata un quadro di alti e bassi, ma naturalmente, non abbiamo mai visto davvero come sono andate le cose “.

Grandi passi in poco tempo: ecco cos’è successo

Una fonte “senior” ha detto “Daily Mirror” online ha dichiarato che molto è stato detto su William e Harry e bisognerebbe verificare tutte le ragioni che li hanno portati ad allontanarsi ma la verità della questione è che entrambi gli uomini hanno fatto grandi passi nelle loro vite negli ultimi tempi.

E’ quindi inevitabile che ci si allontani, magari per scelte di vita differenti, per quanto la “royal reality” sia molto limitata nel concedere differenti prospettive di vita. William e Kate erano felici di incontrare il figlioletto di Harry e Meghan a Pasqua ed è senza dubbio chiarificatore il fatto che le due famiglie trascorreranno più tempo insieme in futuro.

La fonte è fermamente convinta che i principi abbiano ora riparato la frattura dei mesi precedenti, ed è stato in gran parte merito di Kate.

“Entrambi gli uomini hanno rifiutato di seppellire la loro ascia di guerra, fino a quando la Duchessa e’ intervenuta per riparare la situazione”.

Cambridge e Sussexes riuniti grazie a Kate

Secondo quanto detto dal “Daily Mirror” all’inizio di quest’anno, i Cambridge e i Sussexes si sono riuniti per il tè dopo l’annuale visita alla Chiesa domenicale di Pasqua della famiglia reale.

Kate ha suggerito ad Harry di offrire un ramo di ulivo a suo fratello. Consiglio che ha seguito, invitandoli alla nuova casa di Meghan: Frogmore Cottage. Kate pare proprio aver stretto una “amicizia molto forte” con Harry dopo che lei e William hanno lavorato a stretto contatto con lui per lanciare la Royal Foundation. Quest’amicizia, pare si sia rivelata salvifica per il rapporto tra i due royal Brothers.