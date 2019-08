Principe William, “Non mi fido, come tua madre”: emerso il duro attacco del Principe Carlo

Principe William, “Non mi fido, come tua madre”: emerso il duro attacco...

Un rapporto strano quello del Principe William con il Principe Carlo, con l’ombra di Lady Diana e un duro attacco che forse un padre non dovrebbe mai fare

Due eredi al trono, il Principe Carlo e il Principe William ma qualcosa si nasconde tra il loro rapporto e un duro attacco fa emergere tutto.

Il discorso di Harry al padre

L’ombra di Lady Diana e la presenza di Camilla Parker rende questi tre uomini reali particolari. Un rapporto il loro celato tra ombre, segreti e disagi: un padre che ha dovuto affrontare una morte difficile e l’inserimento di una nuova moglie, vista dal mondo come la causa del divorzio reale.

Harry, nonostante la sua testa calda, in un discorso ufficiale riportato dalla biografia di Robert Jobson ringrazia quell’uomo che in questi anni ha saputo prendersi cura di loro:

“perdonami se non ti do ascolto ma oggi chiedo a tutti di dirti un grande grazie, per il tuo incredibile lavoro”

Il duro attacco del Principe Carlo

Mentre Harry è più positivo e disinvolto, William è sempre stato più fermo e schietto proprio come la madre. Carlo non riesce molto – sempre secondo la biografia – a trattare con il figlio, come se fra loro ci fosse un muro o una barriera alta e impossibile da valicare:

“non mi fido, sei come tua madre”

Il padre diffida dagli sbalzi di umore del primogenito, con tensioni che sono cresciute dopo la nascita del piccolo George. Sembra infatti che l’erede al trono preferisca concentrarsi sulla sua famiglia con Kate Middleton, che curare il padre o stare con lui.

Riusciranno a trovare una soluzione in futuro?

Nel mentre entrambi si stanno preparando a diventare sovrani, dopo la Regina Elisabetta II e forse questa corsa al potere potrebbe rendere tutto ancora più difficile da affrontare.