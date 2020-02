Il testamento di Lady Diana per William ‘Ti perseguiteranno’: emergono le parole strazianti della Principessa

Una fonte vicina alla Famiglia Reale svela cosa avrebbe detto di impensabile il Principe William alla madre Diana il primo giorno di scuola.

La guardia del corpo di Lady Diana svela un episodio inedito accaduto quando il Principe William era solo un bambino. Ecco che parole strazianti avrebbe detto alla madre.

L’infanzia dei Principi William ed Harry

Carlo e Diana si sposarono nel 1981 e nonostante la grande differenza d’età con il marito Lady Diana apparve subito una moglie e madre che si dedicava ai figli prima di tutto.

Nonostante fosse appena ventenne infatti, Diana Spencer ebbe suoi due figli William ed Harry a soli due anni di distanza uno dall’altro e dunque li crebbe insieme con grande impegno ed amore.

Nonostante la dura vita di corte che tutti i figli dei Royal conoscono, la madre cercò comunque di ritagliare dei momenti solo per loro tre per far vivere loro una vita come gli altri bambini.

Già note sono infatti le loro uscite di soppiatto e senza scorta da Palazzo per recarsi al McDonalds o ai parchi di divertimento.

I due Principi William ed Harry hanno sempre raccontato con tenerezza del loro rapporto con la madre fino alla sua morte nel 1997.

La rivelazione: cosa disse a Lady Diana il figlio William

Il rapporto tra Lady Diana ed i suoi figli era dunque fatto di amore e complicità e ciò ha sempre aggiunto fascino in più per la sua figura amatissima dai sudditi.

Ora emerge un episodio di cui nessuno era a conoscenza a parte la guardia del corpo storica di Lady Diana, Ken Wharfe come riporta il Daily Express.

L’uomo ha raccontato nel documentario Amazon Prime 2013 dal titolo “Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin” che durante il primo giorno di scuola del Principe William ascoltò un dialogo straziante con la madre Diana.

Madre e figlio di appena 5 anni infatti, secondo il racconto di Wharfe, stavano salendo in macchina per andare a scuola a nord di Londra.

Lady Diana avrebbe allora cercato di avvisare Willam che ci sarebbero stati molto fotografi al loro arrivo affermando:

“Devi capire che ciò ti accompagnerà per il resto della vita”

La risposta che diede William bambino fa stringere il cuore:

“Non mi piacciono i fotografi!”

Ciò colpisce sapendo cosa accadde anni dopo per “colpa” dell’ingerenza dei giornali nella vita della Royal Family: dalla morte della madre durante un inseguimento da parte dei paparazzi fino alla recente fuga anche di suo fratello Harry dal Regno Unito.