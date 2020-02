‘Usava una bambola come figlio’ Kate Middleton, la drammatica verità sul Principe William

‘Usava una bambola come figlio’ Kate Middleton, la drammatica verità sul Principe...

Emerge l’estrema preoccupazione del Principe William per l’arrivo del primogenito. Ecco cosa faceva per esercitarsi prima della nascita del Principe George.

L’esordio da padre per il Principe William non sarebbe stato facile. La moglie Kate Middleton svela un segreto del marito prima dell’arrivo del piccolo George il loro primogenito.

Il Principe William e Kate Middleton e la frenetica vita di corte

Non bastava essere il primogenito della contestata coppia Principe Carlo-Lady Diana la cui storia d’amore e poi di scandali ha infiammato i giornali e le tv mondiali.

Ancora oggi aspetti inediti della vita privata sia dei genitori che dei figli Harry e William vengono divulgati.

Un esempio è il fatto che la nascita di William avvenne con parto programmato per evitare di sovrapporsi agli incontri di polo del padre Carlo, come svela Vanityfair Italia su Instagram.

Oggi il Principe William in seguito ai litigi ed alla rinuncia del fratello Harry del suo ruolo reale ha ricevuto una serie di impegni aggiuntivi che vanno a sommarsi ai già molti compiti da futuro erede al trono.

In più è padre di tre bambini piccoli ed ha sempre dichiarato che per lui viene prima la famiglie.

Riusciranno lui e Kate a conciliare tutto?

William si esercitava con una bambola? La rivelazione di Kate

Da quanto emerso recentemente sul Daily Express questo ruolo di padre di famiglia, molto sentito dal Principe William non fu però così facile da gestire per lui.

La dolce moglie Kate Middleton infatti, dopo aver svelato come lei stessa fosse in difficoltà ed addirittura “terrorizzata” dall’arrivo del primo figlio, ha rivelato il senso di panico vissuto dal marito.

In un’intervista nel podcast Happy Mum Happy Baby infatti la Duchessa di Cambridge avrebbe svelato che l’ansia per la nascita di George fosse talmente elevata da far sì che il Principe decidesse di esercitarsi con una bambolotto.

Alla giornalista Fletcher che le diceva come tutto il mondo osservò la loro bravura nel portare fuori dall’ospedale e posizionare in macchina il neonato George la Duchessa ha risposto con sincerità:

“Sul momento non era così. Chi chiedevamo cosa fare.

Abbiamo anche provato a fare pratica a casa con una piccola bambola..Ma non va mai come pianificato”

Kate svela dunque come anche per il neopapà William sia stato complicato agli inizi e come e come però abbia fatto alla fine un ottimo lavoro.

Ecco Kate Middleton ed il Principe William mentre uscivano dall’ospedale con il piccolo George appena nato:

Ed ecco Lady Diana ed il Principe Carlo con in braccio William appena nato all’uscita dello stesso ospedale: