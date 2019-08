Principe William “Ne ho bisogno”: svelata la motivazione della tragica richiesta al Principe Filippo

Il Principe William ha sofferto tantissimo per la morte di Lady Diana, ma ora viene svelato uno scenario molto differente da quello precedentemente noto. Ecco di cosa si tratta

Il Principe William è l’erede al trono più amato da popolo, ma ora emerge un episodio legato al nonno che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La vita del primogenito di Carlo e Diana

Una vita particolare quella del giovane erede al trono, visto dal popolo come l’unico che potrebbe prendere il posto della Regina Elisabetta II.

Un uomo che nella vita ha sofferto molto per la perdita della madre e che ha dovuto combattere con i tanti gossip sia del padre – per la storia con Camilla – e sia del fratello per tutti i suoi colpi di testa.

Ora è un uomo di successo, con una moglie accanto molto amata e tre splendidi figli. Ma a poche ore dall’anniversario della morte della madre, emerge qualcosa di molto particolare legata alla richiesta fatta a suo nonno Principe Filippo.

La terribile richiesta al nonno Principe Filippo

Facendo un piccolo passo indietro nel passato, tutti ricordiamo Harry e suo fratello camminare dietro la bara della madre – scioccati e impauriti per tutti quello che stava capitando.

Come raccontato in questo nostro articolo, il fratello di Lady Diana ha raccontato che nessuno di loro sarebbe dovuto essere li in quel momento proprio per proteggere i due ragazzini da un dolore così immenso

Il Principe Filippo chiese invece ai due nipoti di essere forti e accompagnare la mamma, nel suo ultimo viaggio. Come raccontato dall’ultimo libro dell’autore reale Ingrid Seward – My Husband and I: The Inside Story – William in un primo momento si oppose anche in nome del piccolo Harry.

Poi ragionando diede ragione al nonno ma gli fece una tragica richiesta:

“vieni con me, ne ho bisogno”

Un rapporto il loro da sempre molto stretto e affettuoso, nonostante tutti indichino Filippo come burbero e poco presente: per il giovane erede al trono è una figura importante e mai – secondo il racconto – sarebbe riuscito a sostenere la situazione senza di lui al suo fianco.