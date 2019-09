Principe William, la lite furiosa con il Principe Harry: ‘Non mi interessa, non voglio!’

Il Principe William e il Principe Harry non sono più quei ragazzini che si spalleggiavano? Quella lite non si può scordare

I rumors affermano che il Principe William e Harry siano rivali e questo episodio raccontato alla BBC sembra confermare le voci di una rottura e di una “distruzione” da parte del fratello maggiore.

I principi d’Inghilterra sono rivali?

Lo scorso anno i “Fab Four” si sono allontanati come annunciato da Buckingham Palace e da allora sui tabloid inglesi rimbalzano notizie di litigi e di piccole rivalità.

I Principi William ed Harry e le loro rispettive mogli, Kate Middleton e Megan MArkle prima erano inseparabili tanto da avere un account instagram di famiglia.

Improvvisamente però hanno chiuso gli account comuni e pare non vadano più molto d’accordo.

I motivi che si celano dietro questa scissione non sono del tutto chiari molti sono i rumors al riguardo, ma alcune voci indicano nella presunta infedeltà del principe William la causa che ha fatto allontanare Harry.

Il secondogenito di Diana non avrebbe infatti voluto vedere ripetersi lo scempio della distruzione di un matrimonio tra due persone care.

La giornanlista e autrice di corte Penny Juror ha affermato che in passato i fratelli erano molto uniti:

“Sarebbe a dir poco una tragedia se quel legame tra ‘i ragazzi di Diana’ si rompesse in modo permanente”

Ma quale sarà la verità?

L’intervista della Bbc

Tali rumors sembrerebbero confermati dalla voce dello stesso Principe William che in un’intervista del 2017 a Radio1 della BBC riemersa solo ultimamente come si legge sul DAILY EXPRESS.

Cosa ha rivelato William?

Il giornalista durante l’intervista chiede al Principe William di immaginare una situazione di gara tra lui ed il fratello minore Harry e chi secondo lui ne sarebbe uscito vincitore.

Il Principe William senza indugi risponde:

“IO! PERCHE’ SONO PIU’ GRANDE!”

Il Principe William a quel punto ricorda un episodio realmente accaduto, durante una manifestazione sportiva nel Parco Olimpico nel 2017.

I due Principi partecipavano alla maratona ovviamente come rappresentanza ma il Duca di Cambridge ammette che ad un certo punto qualcosa in lui cambiò.

Il vedere negli occhi di sua moglie Kate Middleton l’attesa per la gara e in quelli del fratello Harry Duca di Sussex la voglia di competere lo accese come una fiamma.

Senza rendersene conto allora il Principe William stracciò nella gara il fratello minore.

Questa animosità anche se solo sportiva potrebbe confermare le voci di una rivalità iniziata già durante l’infanzia tra i due Principi.

Secondo questa teoria infatti Harry sarebbe sempre stato geloso del ruolo di futuro Re del fratello e delle attenzioni che per tale motivo a lui erano dedicate.

Sempre il DAILY EXPRESS riporta un episodio emblematico risalente all’infanzia e raccontato da un ex dipendente di Lady D:

William ed Harry avrebbero litigato pesantemente accanto all’auto di famiglia ed il Principe Harry avrebbe gridato al fratello il Principe ereditario William:

“NON MI INTERESSA COSA FAI, NON VOGLIO ESSERE RE COSI’ POTRO’ FARE QUELLO CHE VOGLIO!”

Il carattere dei due Principi non rende impossibili tali episodi, chissà se la loro rivalità impedirà un ritorno alla serenità e all’unione dei Fab Four come si auspicherebbero i sudditi.