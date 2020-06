‘Papà l’ha umiliata davanti a tutti’ Principe William, la straziante rivelazione su Diana: la promessa prima dell’incidente

Lady Diana e la straziante promessa fattale dal Principe William un anno prima dell’incidente mortale

Il divorzio tra la Principessa Diana e il Principe Carlo fu tra gli eventi più importanti del 1996. L’ufficializzazione avvenne a seguito di scontri memorabili e interviste scandalose, che resero il divorzio un atto inevitabile.

A distanza di 24 anni dalla separazione tra i due, viene rivelata ora la straziante promessa che le fu fatta dal figlio maggiore, il Principe William, un anno prima della tragedia. Quell’incidente ha strappato la povera Diana alla vita troppo presto, lasciando una nazione senza Principessa ma anche un intero mondo senza il suo idolo. Insomma, una perdita che ancora oggi si fa fatica ad accettare. Se Diana fosse viva di certo amerebbe oltre la follia i suoi bellissimi nipotini.

Principe William straziato dall’umiliazione della mamma

Paul Burrell, all’epoca il maggiordomo e il confidente della Principessa del Galles, ha rivelato nella sua autobiografia che, a soli 14 anni, il principe William fece una promessa alla madre.

Secondo il libro pubblicato nel 2001, intitolato “A Royal Duty”, la promessa è accreditata e fu di sostanziale importanza per il rapporto tra i due. Inoltre, fu di grande conforto per la principessa, in un momento davvero complesso per la sua vita.

Nel documentario “Prince William: Royalty In My Family“, il narratore sostiene che William avesse inoltre consigliato alla madre di accelerare le sue procedure di divorzio. Ciò avrebbe senza dubbio comportato la perdita del suo titolo reale.

La promessa di William a Lady Diana

La Principessa Diana, dopo il divorzio, perse il suo titolo e ciò la allontanò dal resto della famiglia. Questo condusse la Lady a inchinarsi di fronte a tutti coloro che, invece, erano provvisti di un titolo, compresi i suoi stessi figli.

Fu proprio per questo motivo che il Principe William, a soli 14 anni, confortò la madre, promettendole che le avrebbe ceduto il suo stesso titolo.

“Non preoccuparti, mamma, te lo restituirò un giorno quando sarò re”.

Lo straziante giuramento che oggi commuove il mondo, però, non poté essere rispettato dal Principe William, in quando sua madre morì tragicamente soltanto un anno dopo in un incidente d’auto a Parigi.