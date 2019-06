Principe William, il brutto gesto contro i figli Charlotte e George: ‘Non doveva farlo’

Il Principe William questa volta l’ha fatta grossa. Un gesto che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Ma cosa è successo?

Viene duramente criticato il Principe William a causa delle foto che ha scelto di condividere su Instagram, un gesto che in molti non hanno apprezzato e i commenti non tardano ad arrivare.

Il gesto del Principe William

In onore della festa del papà il Principe William sceglie di pubblicare due foto sul suo profilo Instagram, ma non tutti hanno apprezzato il gesto.

Nel Regno Unito la festa del papà non è come in Italia il 19 Marzo ma il 16 Giugno ed il Principe ha deciso di festeggiare l’evento con due scatti sul suo profilo. Negli scatti c’è lui sia in veste di padre che come figlio, ma in molti hanno notato le assenze nelle foto.

Il messaggio apparso sulla pagina ufficiale di William e Kate è stato ”Felice festa del papà” . Le foto condivise sono due nella prima c’è il Principe con il terzo figlio Luis, mentre nella seconda c’è sempre William ma questa volta con Carlo.

Immediatamente in molti hanno notato l’assenza degli altri due figli dei Duchi di Cambridge ovvero Charlotte e George, che non vengono mostrati in nessuna foto.

Un’altra domanda che in molti si sono posti è stata: perché Kate non ha pubblicato nessuna foto di suo padre?

I commenti sotto la foto del Principe

Molti sono i commenti sotto le foto pubblicate sul profilo ufficiale e tra gli utenti si legge:

Perché non ci sono gli altri due figli?”

Questa la domanda più diffusa, altri invece ironicamente scrivono:

Apparentemente Kate non ha un papà e William ha un solo figlio

La scelta che ha fatto il Principe William di non includere gli altri bambini nelle foto non è affatto piaciuta, ed anche quella di Kate di non mettere nessuna foto con il padre.