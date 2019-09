Il Principe William ha scoperto che la moglie Kate Middleton ha svelato alcuni segreti molto importanti sulla Famiglia Reale. Ma perchè mai lo avrebbe fatto?

Il Principe William sa che la moglie Kate Middleton ha divulgato alcuni segreti della Casa Reale. Ma ora la motivazione emerge e non è quello che potrebbe sembrare.

L’amore di William e Kate

Una coppia simbolo in ogni parte del mondo, tanto che oramai i loro nomi non vengono più quasi pronunciati da soli – esattamente come Harry e Meghan.

Questo accade quando una coppia piace ed è innamorata. Loro due rappresentano inoltre ciò che gli inglesi desidererebbero come successori della Regina Elisabetta, tanto che i sondaggi sembrano parlare proprio chiaro – definendo il Principe Carlo non molto gradito.

Un matrimonio quasi perfetto, tre figli – quasi quattro? – e una grande armonia fatta di regole, tanto amore e insegnamenti tramandati da generazione in generazione. George, il primogenito, è il terzo in successione per il Trono e gli inglesi lo amano già adesso!

Charlotte è oramai una vera influencer, dotata di charme come la madre ma con il sorriso buono del padre. Louis non è molto presente su foto e gossip, ma siamo certi che quando crescerà non passerà inosservato con quegli occhi magnetici.

Ma allora, perché Kate avrebbe svelato i segreti della sua famiglia?

Kate Middleton svela i segreti della Famiglia Reale

In realtà non tutto è come sembra, infatti Kate è stata intervistata per un documentario “La nostra Regina a 90 anni” e proprio a lei è stato affidato il compito di raccontare qualcosa in più, che ancora non sappiamo.

Racconta del grande legame tra il piccolo George e la Regina Elisabetta, nonché il grande amore per Charlotte e la furbizia di Louise.

George chiama la bisnonna gangan:

“george la chiama così e lei lascia sempre dei regalini nella loro camera quando andiamo a trovarla. ama tantissimo la sua famiglia”

Kate poi evidenzia che tra lei e la Sovrana non ci siano mai stati screzi:

“lei c’è sempre stata per me, non mi ha mai imposto alcuna idea”

Un documentario che avrà come protagonisti tutti i membri della famiglia che sveleranno qualche aneddoto molto interessante.