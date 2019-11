Principe William grave mancanza di rispetto nei confronti della Regina Elisabetta: il gesto imperdonabile

William e Kate di solito sempre attenti hanno deluso la Regina con una grave mancanza di rispetto. Cosa è successo di inaspettato durante una vacanza

La Regina Elisabetta non deve essere stata contenta di un gesto del tutto inaspettato fatto da William e Kate. Vediamo insieme i particolari dell’episodio emerso solo recentemente e che potrebbe forse incidere sulla scelta dell’erede al trono.

La lunga storia d’amore tra William e Kate

Il Principe William e Kate Middleton si sono sposati nel 2011 ma si sono frequentati per molti anni riuscendo a costruire un rapporto prima di tutto di amicizia.

Nonostante Kate non appartenga ad una famiglia nobile ha conquistato il cuore sia dei sudditi che della Regina con la sua compostezza ed il suo comportamento sempre perfetto in ogni occasione.

Molti la paragonano a Lady Diana per l’eleganza e il suo impegno umanitario, ma quello che non ci si aspetta è che possa, come et capitato con la madre di William, infrangere il protocollo reale.

A quanto pare invece sarebbe capitato proprio così ed il gesto è stato reso noto solamente ora.

Il gesto che la Regina non ha perdonato

Il Regno Unito ha vissuto il matrimonio del primogenito di Carlo e Diana, con Kate come una favola che rischiarava la vita di Buckingham Palace dopo i tradimenti, gli scandali e il dolore per la morte di Lady Diana.

I due fidanzati però pare che abbiano peccato di superficialità proprio in occasione del loro fidanzamento, nel 2010.

A quanto riporta Leggo il Principe William avrebbe infranto il protocollo che così bene conosce per chiedere Kate in sposa.

Secondo le regole di corte infatti, i membri della Famiglia Reale hanno l’obbligo di comunicare prima alla Regina che a chiunque altro l’intenzione di fidanzarsi.

William forse preso dall’amore e dalla felicità di aver recuperato il rapporto con Kate dopo un periodo di separazione durante il quale non si pensava più che potessero tornare insieme, ha scordato questa regola.

Durante una vacanza in Kenya il Principe si è dichiarato a Kate, chiedendole la mano davanti agli amici, Ian Craig e sua moglie Jane che dunque seppero del lieto evento molto prima della sovrana britannica.

Appena la notizia è trapelata la Regina ha saputo del gesto ma non ha commentato l’accaduto ma anzi al loro rientro a Londra si congratulò con i ragazzi.

Kate, Duchessa di Cambridge e madre di tre bimbi , è sempre piaciuta alla Regina, come si è visto nell’ultima occasione pubblica durante il Giorno della Memoria.