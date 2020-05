‘Deve soffrire’ Principe William, la punizione crudele inflitta a Lady Diana: il gesto tremendo del figlio

Il Principe William non è sempre stato d’accordo con le scelte della sua adorata mamma: una volta ha voluto che lei soffrisse molto

Il Principe William, nel corso degli anni, ha fatto parlare molto di sè, soprattutto in relazione alla storia d’amore con Kate Middleton. Ma negli ultimi tempi, stanno emergendo vari dettagli anche sul rapporto che lo legava all’amata Diana.

Principe William, il gesto di stizza contro sua madre

Il periodo tra la separazione e il divorzio tra Lady Diana e i Principe Carlo fu segnato da una serie di scandali. A trascinarli nella bufera mediatica furono spesso anche delle informazioni private rese pubbliche dai diretti interessati, rilasciate nel corso di alcune interviste.

Le dichiarazioni ebbero conseguenze negative anche suoi figli, in particolare su William. La più famosa tra queste interviste è quella di Lady Diana a “Panorama”, che è stata registrata in segreto e che ha suscitato molto scalpore nel 1995.

Il redattore reale veterano Robert Jobson, nel suo libro del 2006 intitolato “La principessa di William”, ha approfondito le ripercussioni che le parole di Diana ebbero sulla vita del Principe William, allora 13enne.

William e Diana: un rapporto deteriorato dalle rivelazioni

Il giorno dopo quella celebre intervista, secondo Jobson, William sarebbe stato convocato negli studi giornalistici poco prima delle 20:00, dove vide l’intervista di sua madre in perfetta solitudine.

Il fratello, il Principe Harry, infatti, avrebbe rifiutato l’invito, così William ebbe tutto il tempo di osservare la madre e ascoltare ciò che disse.

“William osservò l’intervista sgomento, mentre Diana superava il limite, più di quanto chiunque avesse potuto immaginare.”

Il giovane principe sarebbe rimasto particolarmente ferito dalle parole della madre. Si sarebbe sentito mortificato da ciò che Lady Diana rivelò a Panorama, aveva letteralmente il cuore spezzato. Voleva che sua madre avvertisse lo stesso dolore, la stessa sofferenza.

Secondo quanto riferito, il principe William disse a un amico, proprio in quel momento:

“Mio padre non mi mette mai in imbarazzo. Mia mamma invece lo fa sempre. “

Parole forti quelle del principino allora 13enne. E non è tutto, perché, sempre secondo la fonte, William avrebbe addirittura ignorato la madre per molto tempo, finendo per non parlarle più. Addirittura, dopo quell’intervista e prese una decisione molto dura nei confronti della Principessa: non si sarebbe più confidato con lei.

Era da sempre stata la spalla sulla quale piangere Lady D. Dopo quell’intervista guardarla con gli stessi occhi di prima risultava assai difficile per entrambi i figli, ma per William che l’amava oltremodo, ancora di più. Tutto il mondo era preso dalle bugie emerse dalle interviste inedite, dalle confessioni private e su tutti quei punti interrogativi che finivano per ritorcersi contro l’immagine stessa della corona inglese. Insomma, un boom mediatico piuttosto considerevole.

Questa situazione di ‘indifferenza’ tra madre e figlio però non si prolungò per molto tempo. Nel giro di poche settimane, però, il figlio perdonò Lady Diana e il loro rapporto tornò a essere quello di un tempo. L’amore di William per la madre è sempre stato incondizionato.