Principe William, guadagni astronomici per il figlio di Diana: le cifre sul suo conto sono da capogiro

Il Principe William ha un conto con un bel po’ di zeri. Il figlio di Diana e Carlo, in quando principe, è uno degli inglesi più ricchi nel mondo: ecco quanto guadagna

La famiglia Reale torna di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta però a far parlare di loro è stato un recente libro che svelerebbe le cifre da capo giro del Principe William.

Il principe William quanto è ricco?

Sebbene la famiglia Reale si riguarda bene a non apparire come una di quelle famiglie spendaccione e ricche, sappiamo bene noi tutti che il giovane William ha un eredità assurda. Infatti, secondo una classifica del Reali più ricchi del Regno Unito, il Principe si classificherebbe come il sesto più ricco. Non è da meno il fratello minore Harry ed entrambi avrebbe un patrimonio di circa 30milioni di Sterline.

Insomma niente male per il Principe che vanterebbe la sua fortuna grazie anche al trust found ereditato dalla defunta Regina Madre di circa 14 milioni di sterline.

Kate Middleton quant’è la sua eredità

Secondo quanto riportato dal libro, anche Kate Middleton non sarebbe da meno a suo marito William. La giovane infatti secondo il libro scritto da Norman Baker What Do You Do? What The Royal Family Don’t Want You To Know, anche Kate vanterebbe di un patrimonio niente male e sarebbe di circa 8 milioni di sterline.

Ma la Regina Elisabetta supera tutti, la Regina infatti vanterebbe di un patrimonio di circa 1,6 miliardi di sterline, senza considerare le entrate che arrivano da opere d’arte, palazzi,cavalli e molto altro.