Principe William, “Sono sconvolto”: spunta il duro scontro con Camilla Parker

Duro scontro tra il Principe William e Camilla Parker: un incontro che sarebbe dovuto restare segreto ma che è stato divulgato dai media. Qual è il motivo di tutto questo?

Il Principe William ha lo stesso carattere della madre ma il suo modo di fare è identico a quello del padre. Il duro scontro con la sua matrigna non è passato inosservato anche se non sarebbe dovuto emergere.

Il rapporto di Camilla con William e Harry

Harry e William si sono ritrovati senza una madre in età adolescenziale e in poco tempo, colei che aveva fatto scandalo insieme al padre Principe Carlo, è arrivata a Palazzo con i suoi bagagli e ci è rimasta.

Sappiamo oggi che il rapporto della donna con i due figli di Lady Diana sia buono e che la considerino come una degna matrigna. Harry ha più volte evidenziato di come Camilla abbia reso felice il padre ed è anche per questo motivo che la ringraziano.

Eppure c’è stato uno scontro molto duro tra il primogenito e la nuova moglie del Principe Carlo che non è rimasto segreto a lungo.

Il duro scontro tra William e Camilla

Sarebbe dovuto restare segreto l’incontro/scontro tra William e Camilla. La biografa reale Penny Junor lo ha raccontato all’interno del suo libro ed è stato anche divulgato attraverso le pagine del Daily Mail.

Per capire tutto dobbiamo fare un passo indietro a dieci mesi dalla morte di Lady Diana. Il primogenito di Carlo voleva capire tutto di Camilla e – dopo aver letto tantissimi articoli che la etichettavano in ogni modo – ha preso in mano la situazione.

Per questo motivo Camilla è stata convocata dentro una distanza per avere un incontro che è durato 30 minuti: un botta e risposta tra due persone, che in qualche modo avrebbero dovuto condividere la vita e il destino.

Al termine di tutto, si racconta che Camilla abbia chiesto un gin tonic essendo stata una conversazione molto difficile da affrontare. Il Principe William ha poi commentato:

“sono sconvolto”

A seguito del fatto che tutti i minimi dettagli di questo scontro segreto siano stati divulgati dai media.