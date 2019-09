‘Ce l’ha troppo piccolo’ Principe William, le foto di nudo imbarazzanti: Lady Diana chiese il parere dell’esperto

Una rivelazione fa emergere come il Principe William venne preso brutalmente in giro per un particolare fisico di Diana che venne ripreso dalla stampa

Le dimensioni del seno di Lady Diana hanno imbarazzato il Principe William costretto a subire bullismo al College. Ecco le ultime sorprendenti rivelazioni.

Il topless di Diana e gli atti di bullismo per William

Il giovane rampollo di casa Windsor ora 37 enne frequentò con successo il prestigioso Eton College.

Alcuni retroscena mai emersi però fanno luce su alcuni episodi di bullismo che il ragazzo subì durante quegli anni a causa di foto rubate.

L’episodio raccontato dall’editore di Vogue Nicholas Coleridge risale al 1994 come si legge sul Daily Express e rivela come la Principessa DIana fosse indignata per come suo figlio William era stato trattato a scuola.

Ma andiamo con ordine: alcuni scatti rubati che ritraevano la principessa Diana in topless mentre si rilassava sul terrazzo di un albergo in Spagna erano stati pubblicati ed avevano creato scandalo.

Il giorno successivo alla pubblicazione delle foto Coleridge racconta di aver ricevuto la visita delle Principessa Diana molto preoccupata.

Il motivo dell’ansia di Diana erano proprio le foto ed in particolare la dimensione del suo seno.

Lady D raccontò infatti all’editore suo grande amico che il primogenito William allora 14enne le aveva confessato di aver subito delle forti offese a causa del seno di sua madre considerato troppo piccolo.

Diana avrebbe affermando riferendosi ad una telefonata con il figlio

“Era sconvolto. Ha detto che alcuni ragazzi lo stavano prendendo in giro.”

Nel suo libro “The Glossy Years” in uscita il 26 settembre, Coleridge continua raccontando che la Principessa gli fece a quel punto una domanda che lo spiazzò.

Quando ammise di sver visto lo scatto di cui Diana Parlava lei a bruciapelo gli chiese:

“Nicholas per favore, sii sincero…Pensi che il mio seno sia troppo piccolo?”

Coleridge confessa di essere arrossito dall’imbarazzo ma di aver affermato con sicurezza per tranquillizzare la principessa che il suo seno era perfetto.

Il Principe William e il trauma rivissuto con Kate

Questo episodio mai emerso può aiutare a capire quanto sentito sia nella Famiglia Reale il tema della privacy.

Il terzogenito della Regina Elisabetta, il Principe Edward sta meditando di rinunciare alla successione del titolo di Duca di Edimburgo proprio per poter vivere tranquillamente la sua vita privata.

Anche il secondogenito di Carlo e Diana, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno sollevato la questione in occasione del parto del loro primo figlio Archie.

Quello più colpito però da questo tema è di sicuro il Principe William che anni dopo quell’episodio ha rivissuto il trauma con sua moglie Kate.

La bella ed amatissima dai sudditi Kate Middleton Duchessa di Cambridge è stata infatti paparazzata proprio come la mamma di William Lady Diana mentre prendeva il sole in topless questa volta in Francia in un castello di amici di famiglia.

Questo secondo evento deve aver riportato alla mente di William la sofferenza vissuta a scuola e il suo pensiero sarà di certo andato ai loro tre figli George, Charlotte e Louis.

Proprio per dare un forte segnale William nel 2017 si legge sull’Express ha chiesto un risarcimento e il magazine francese che aveva pubblicato le foto fu condannato a versare 92mila sterline.

Non stupisce dunque come il tema della privacy violata dai paparazzi sia molto delicato nel Regno Unito e ancora di più per l’auspicato futuro Re William soprattutto dopo il loro ruolo nella tragica morte della Principessa Diana Spencer.