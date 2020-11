Principe William, forte crisi respiratoria: Kate Middleton nel panico: ‘La malattia l’ha colpito ad Aprile’

Una notizia che ha sconvolto non solo i sudditi inglesi, ma anche i fan della famiglia reale inglese: il Principe William ha lottato contro il virus.

Non ha voluto dire nulla a nessuno per non preoccupare. Eppure il Principe William si è beccato una malattia che in questi tempi sta facendo tremare tutti.



I tabloid di tutto il mondo hanno pubblicato la notizia relativa alla salute del Principe William che a quanto pare è stato colpito dal covid in maniera piuttosto dura:

«Ha lottato per respirare. Famiglia reale in preda al panico».

Tra le prime fonte britanniche a rivelare la spiacevole notizi è stato il Mirror.

Principe William colpito dal virus

Il Covid-19 ha colpito anche i royal inglesi. Dopo la notizia del contagio del Principe Carlo arriva anche quella del Principe William che ha letteralmente gettato nel panico l’intera famiglia reale e in particolar modo Kate Middleton che nei mesi scorsi è apparsa infatti più preoccupata.

Ovviamente, il protocollo ha voluto che una intera equipe si occupasse della salute del futuro erede al trono.

Il suo contagio risale all’aprile scorso, esattamente il periodo in cui l’ha preso il suo papà e il primo ministro Boris Johnson. Il Mirror riporta la dichiarazione di una fonte al Sun:

«William è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto stava lottando per respirare, quindi tutti intorno a lui erano piuttosto in preda al panico.>>

Nella fonte si legge anche:

Dopo aver visto i medici ed essere risultato positivo (il che è stato ovviamente uno choc dato quanto fosse in forma e in salute) William ha voluto che tutto rimanesse come al solito».

E’ proprio per questo che la notizia non è trapelata se non quando il rischio di contagio all’interno della famiglia fosse totalmente scongiurata.

William rivela la notizia del contagio

William, nel periodo di malattia, sarebbe comunque riuscito a fare 14 chiamate telefoniche e videochiamate nel mese in questione.

Infatti, i sudditi ricordano i suoi interventi e non avevano avuto alcun sospetto. Voleva portare al termine tutti gli impegni intrapresi e a parte un acuirsi della crisi in alcuni momenti, William è riuscito nel suo intento.

Proprio qualche ore fa William ha espresso la sua vicinanza alla presentatrice televisiva Kate Garraway, il cui marito Derek è ancora gravemente malato in ospedale sette mesi dopo la notizia del contagio da Covid-19.

Insomma, il Principe raccontando la sua storia ha in qualche modo provato ad avvicinarsi al dolore della conduttrice in maniera maggiore.