Il Principe William ha rivelato una sensazione che lo attanaglia nella vita privata con Kate Middleton. Ecco cosa ha dichiarato il Duca di Cambridge.

Il Principe William e la moglie Kate Middleton appaiono sempre perfetti ed equilibrati, ma sarà davvero così? Cosa è emerso dalle ultime dichiarazioni del Duca di Cambridge.

L’inossidabile legame tra il Principe William e Kate Middleton

Ormai sono rimasti solo loro a portare avanti il baluardo della casata Windsor, o almeno è ciò che pensano molti sudditi del Regno Unito.

Il primo in ordine di successione, il Principe Carlo e la consorte Camilla Parker continuano nei loro impegni ma anch’essi non sono più in età giovanile avendo 71 e 73 anni e presentano più spesso problemi di salute da non sottovalutare.

Il Principe Harry e Meghan si sono trasferiti in Canada e non paiono intenzionati a continuare i loro impegni ufficiali.

Dunque il carico lavorativo per William e Kate è di certo aumentato ma i due dimostrano sempre grande calma e compostezza, restando per i sudditi una certezza.

Ma il Principe William è davvero sempre così composto o perde anche lui il controllo?

Ora emergerebbe una dichiarazione che fa vacillare i sudditi.

La confessione intima del Duca di Cambridge

I tabloid inglesi stanno seguendo da vicino, se possibile ancora più di prima, le vite del Principe William e di Kate dopo la Megxit, per cogliere se ci siano segni di debolezza.

Ora il Daily Express ha riportato una dichiarazione fatta qualche tempo fa dal Duca di Cambridge proprio sul suo ruolo a corte e sulla voglia che anche lui avrebbe di vivere una vita più privata e tranquilla.

Nel profilo della BBC Radio 4 era infatti stato postato nel 2011 un audio di un’intervista rilasciata da William nella quale ammette:

“Voglio davvero avere il controllo della mia vita..se non concordo con quello che qualcuno mi dice di fare non lo farò”

La dichiarazione lascia emergere che anche nel cuore del Principe William, come in quello del fratello Harry, pulsa il senso di orgoglio e di libertà che aveva contraddistinto la loro madre Lady Diana.

Il Principe poi, in un’intervista risalente al 2015 con Nicholas Witchell sempre della BBC, confermò che per lui l’impegno era per i suoi compiti reali ma soprattutto verso la sua amata famiglia composta dalla moglie Kate e dai suoi figli.

“Mi sto concentrando molto sul mio ruolo di padre e prendo molto sul serio i miei doveri e le mie responsabilità verso la famiglia”

I sudditi si chiedono se non ci sia il rischio che dopo la “fuga” di Harry la Corona britannica possa perdere un altro fondamentale membro.