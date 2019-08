Principe William, lo sgarro di Camilla Parker: ‘Lei la vera causa della separazione da Kate Middleton’

Una grande crisi tra Kate Middleton e Camilla Parker ma ora spunta una nuova voce che getta ombre sul ruolo di Camilla

Kate e William in crisi e questa coppia si porta avanti un fadello sin da ancora priam del matrimonio. Che cosa ha combinato Camilla Parker?

I Duchi di Cambridge: la separazione che ha sconvolto i sudditi

Kate Middleton ed il Principe William si conobbero nel 2001 all’Università St. Andrews e si frequentarono per diversi anni diventando amici e poi fidanzati.

Il loro matrimonio fece sognare sia i sudditi della Corona inglese che il resto del mondo per l’affiatamento che si percepiva tra i due ragazzi.

Kate e William sono dunque cresciuti insieme. ed ora dopo tanti anni con tre bambini ,i principi George, Charlotte e Louis, sembrano una delle coppie più salde nonostante i rumors di crisi.

Ma nel 2007 una crisi tra loro ci fu realmente ed i futuri sposi si separarono per un periodo.

La notizia sconvolse tutti perché i due sembravano davvero inseparabili.

Ora spunta una testimonianza che punterebbe il dito sui veri responsabili di questa separazione.

Ma di chi si tratta?

Le rivelazioni inaspettate chiamano in causa Carlo e Diana

Sul Daily Express viene riportata un’impensabile voce: a provocare la crisi ci sarebbe stato lo zampino di Camilla Parker-Bowles e del Principe Carlo.

Christopher Anderson nella biografia reale di cui è autore “Game of Crows” rivela di aver avuto l’informazione che dietro questo allontanamento ci fosse proprio Camilla.

.

L’autore di corte motiva anche questa affermazione con il fatto che secondo lui e le voci dei suoi informatori Camilla non approvasse Kate come membro della famiglia reale: non è di origine nobile ma discende da una stirpe di minatori e sua madre era una hostess di volo:

“CAMILLA E’ UN PO’ SNOB, E’ UN’ARISTOCRATICA”

Per tali ragioni Camilla avrebbe fatto pressioni sul Principe Carlo affinché parlasse con suo figlio William.

Carlo infatti disse a William di non continuare quella relazione “a tempo perso” ma di prendere una decisione: sposare Kate Middleton o lasciarla libera.

Tale fatto è stato anche pubblicamente confermato in seguito.

Mr.Anderson conclude dunque molto duramente:

“CAMILLA NON AVEVA MOTIVI PER FARE CIO’, ERA SOLO UN’ISTIGATRICE”.

Comunque siano andate le cose però forse è stata l’occasione per il Principe William di riflettere sul suo futuro e capire che Kate era la donna della sua vita che portò all’altare qualche anno dopo, per la gioia dei sudditi che amano la coppia dei Duchi di Cambridge.