Principe William, la faida con Andrea Casiraghi: “Uniti dallo stesso destino”

Il Principe William e Andrea Casiraghi di Monaco non si sono mai piaciuti molto, eppure sono molto simili e il loro destino li unisce molto più di quanto credano

Il Principe William e Andrea Casiraghi sono sempre stati il sogno di tutte le donne che un giorno sperano di incontrare il Principe Azzurro. Nonostante la loro vita non sia paragonabile, il destino li unisce molto più di quanto loro credano.

La faida tra i Principi di Inghilterra e Monaco

Non c’è una vera e propria faida, ma i ben informati dicono che i Principi di Monaco si sentono lontani anni luce da quelli inglesi. Non solo per popolarità ma anche in tema gossip e scandali.

Andrea Casiraghi sembra abbia infatti affermato che non avrebbe mai potuto sopportare una vita sotto la lente di ingrandimento, come quella dei due figli di Lady Diana.

In effetti la pressione mediatica dei due figli di Carlo e di tutta la famiglia Reale Inglese è di proporzioni gigantesche, mentre la Royal Family di Monaco riesce – sempre in proporzione – a mantenere un profilo molto più basso.

Eppure il destino di questi due ragazzi, ora uomini e padri di famiglia, è molto più simile di quanto credano.

Il destino di William e Andrea

Che piaccia o meno, questi due principi che apparentemente non concordano l’uno con l’altro, possiedono tantissime cose in comune.

Principe William e Andrea? I più amati

Non è un mistero che questi due ragazzi, soprattutto da adolescenti, fossero bellissimi e il sogno di ogni ragazza nel mondo. Alti, biondi e provienienti da due delle famiglie più importanti che esistano.

William più schivo ed elegante, Andrea più romantico e dai gesti artistici. Insomma i classici principi azzurri disegnati dalla Disney, ma in carne ed ossa.

Il grande lutto familiare

Andrea Casiraghi ha perso suo padre Stefano Casiraghi durante un incidente il 3 ottobre 1990. William ha perso la madre in un incidente il 31 ottobre 1997.

Un bruttissimo destino che ha unito queste due persone così lontane, eppure così vicine con la perdita di un padre e una madre mentre erano ancora piccoli e molto fragili.

Padri per la prima volta nel 2013

Andrea diventa padre di Sacha (Alexandre Andrea Stefano) nel 2013, esattamente come William che ha fatto conoscere il piccolo George al mondo intero.

Due bambini bellissimi che hanno attirato l’attenzione mediatica, seppur George maggiormente, per il loro carattere e personalità che non passa di certo inosservata!