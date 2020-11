Principe William sputtanato: ‘Ha una stanza segreta per alcol e donne a pagamento’

Dalla biografia pubblicata di recente viene fuori un profilo inedito del principe William, che non fa più apparire Harry come la pecora nera della famiglia.

L’ex duca di Sussex pare abbia sempre nutrito grande rancore nei confronti di William, descritto sempre e ingiustamente come il migliore.

Il passato del Principe William

Il principe Harry è sempre stato descritto dai media come la pecora nera della famiglia, il figlio ribelle del principe Carlo, tutto il contrario rispetto a William.

William è sempre apparso come il futuro re modello, preciso, educato e moderato. Negli ultimi anni, specialmente da quando ha sposato Meghan Markle, Harry potuto avere la sua rivincita.

Adesso, Harry è considerato come un uomo maturo e pacato, mentre pare che i media siano riusciti, in qualche modo, a ribaltare la situazione.

Adesso è venuto fuori che William, invece, sia stato sempre quello più tormentato.

Il riscatto di Harry

Dalla biografia Battle of Brothers di Robert Lacey, emerge che William, a soli 16 anni, si sarebbe fatto costruire, nei sotterranei di Highrove, un night club chiamato Club H.

Lì, pare fosse solito invitare gli amici, con i quali si scatenava. Pare che gli ingredienti di queste nottate fossero donne anche a pagamento e fiumi di alcool.

Secondo la fonte, William era solito bere molto, abitudine che invece pare non appartenesse per nulla ad Harry.

Adesso che il passato di William è venuto allo scoperto, sono in molti a chiedersi se il motivo dell’allontanamento di Harry non fosse proprio questo.

La voglia di Harry di abbandonare la royal family potrebbe non essere dovuta alle influenze di Meghan Markle. Forse, la causa principale sarebbe stata proprio il confronto ingiusto con il fratello, che non è mai venuto fuori per quello che era in realtà.

Anzi, il merito di Meghan Markle sarebbe proprio quello di avergli trasmesso tanta forza per trovare finalmente il suo posto del mondo.