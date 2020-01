‘William non le parlava più’ Lady Diana, la dolorosa verità degli ultimi giorni: dopo anni viene allo scoperto

Si scopre solo ora come si incrinò il rapporto tra Lady Diana ed il Principe William quando emerse la relazione segreta della madre mai svelata prima

Quando Lady Diana svelò al figlio la sua relazione segreta il Principe William non le parlo per alcuni giorni. Ecco i dettagli della storia che nessuno conosceva

Lady Diana ed i suoi figli, il rapporto indissolubile

La Principessa Diana ha avuto con i suoi figli un rapporto fatto di amore ed attenzioni che è continuato anche dopo la sua morte.

Diana ebbe i figli giovanissima, a poco più di vent’anni appena sposata con l’erede al trono, il Principe Carlo.

Nonostante i molti impegni ufficiali e l’assedio dei giornalisti Lady Diana riuscì comunque a trovare sempre il tempo di dedicarsi a William ed Harry cercando di fare vivere loro più possibile una vita normale.

La Principessa rivelò anche in alcune lettere emerse recentemente il grande affetto per i figli e la paura di non fare la cosa giusta per loro.

Il Principe William essendo il maggiore avrebbe vissuto in modo più diretto la separazione dei genitori e ciò lo segnò a lungo.

Il Principe William deluso dalla madre?

Dopo la morte tragica della madre William ed Harry hanno ricordato ed ignorato Lady Diana in ogni modo possibile dimostrando di essere davvero legati a lei.

Come riporta il sito Fabiosa i due Principi hanno scelto lo scultore Ian Rank-Broadley per realizzare la statua di Diana.

Questo rapporto idilliaco però ha visto un momento difficile dopo l’annuncio della separazione tra Carlo e Diana, nel 1995.

La Principessa preoccupata che i ragazzi sapessero da altre fonti delle relazioni extraconiugali di entrambi i genitori decise di anticiparlo ai figli.

Lady Diana infatti frequentava da ormai 5 anni James Hewitt , ex ufficiale di cavalleria dell’esercito inglese mentre il Principe Carlo aveva una romatica liason con Camilla Parker.

Come svelato nel documentario My Mother Diana, emerge che il Principe William non parlò alla madre per una settimana quando seppe della sua relazione con Hewitt.

Da come siamo abituati a conoscere il rapporto tra William e la madre parrebbe impossibile eppure può darsi che per un ragazzino allora appena 13enne fu troppo da accettare.