‘Difetto genetico: Louis non è come gli altri’ Kate Middleton e il dramma del figlio più piccolo

Principe Louis, il difetto genetico: il dramma di Kate Middleton e Principe William: ‘Non è come i suoi fratelli, non potrà mai farlo’

Il Principe Louis è l’ultimo arrivato in casa Windsor. Per William e Kate Middleton è il piccolo di casa e viene coccolato in tutti i modi sia dai genitori che dai nonni. Emerge, tuttavia, che il principino abbia meno geneticamente qualche elemento meno favorevole rispetto ai fratelli maggiori, George e Charlotte. Un dramma per la mamma Kate Middleton e, in parte, anche per il padre Principe William.

Kate Middleton: il dramma genetico di Louis

Kate Middleton e il Principe William cercano di non far mancare nulla ai propri figli. Eppure, anche se non vogliono, delle regole reali e genealogiche comportano delle irrimediabili riduzioni di diritti ad alcuni membri della famiglia. Un difetto “genetico” nel senso che dipende, appunto relativo alla nascita, in particolare all’ordine di nascita.

Ciò sarebbe dovuto ad alcuni titoli nobiliari mancanti, scopriamo meglio di cosa si tratta. Uno dei diritti della vita reale è la dotazione di particolari onori e titoli. Dopo il suo matrimonio con Kate, la regina consegnò al principe William un ducato, trasformando la coppia in duca e duchessa di Cambridge.

I figli del Principe William hanno il diritto di usare il titolo di Principe e Principessa, ma vi è una grande differenza tra i titoli di George e Charlotte e quelli di Louis.

Al piccolo, al momento della sua nascita, avvenuta nell’aprile del 2018, fu conferito il titolo ufficiale di Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge. A differenza dei suoi fratelli, però, il Principe Louis non potrà ricevere dal padre William un titolo reale quando questi diventerà re.

Il motivo? Secondo le regole della primogenitura, trattandosi del più giovane dei bambini di Cambridge, probabilmente non sarà mai re e per questo non avrà diritto al titolo.

La regola di primogenitura

In base alla regola di primogenitura precedente al 2011, Louis sarebbe stato il quarto in linea di successione al trono e quindi avrebbe dovuto ricevere un titolo all’adesione di suo padre.

Per centinaia di anni, infatti, il trono britannico ha seguito la preferenza maschile nella successione al trono, mettendo tutti i fratelli davanti alle sorelle.

Dal 2011, però, le regole sono cambiate e ciò vuol dire che la principessa Charlotte ha più chance di salire al trono del fratellino.