Principe Harry ricade nel vizietto, Meghan su tutte le furie: ‘L’ha beccato con le mani nel sacco’

La Duchessa di Sussex ha affrontato il Principe Harry al suo ritorno dal Giappone furiosa per averlo visto con in mano un oggetto non gradito.

Non è un bel momento per la coppia di Duchi del Sussex, Meghan Markle avrebbe affrontato furiosa il marito Principe Harry perché lo avrebbe visto maneggiare un oggetto che lei proprio non tollera.

Il difficile momento per Meghan Markle

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono da poco tornati da un viaggio in Africa che pare aver lasciato loro una grande voglia di cambiare la loro vita.

Il Principe Harry e la moglie hanno infatti deciso di effettuare quel viaggio lungo il continente Africano per onorare gli impegni umanitari portati avanti da Lady Diana.

Questa esperienza ha permesso loro anche di venire a contatto con realtà molto diverse dalla loro e di far conoscere al piccolo Archie in qualche modo le sue lontane origini, essendo Meghan afroamericana.

Al loro rientro la ripresa della rigida vita di corte inglese, con il problema costante dei paparazzi alle calcagna, ha fatto esplodere tutte le tensioni accumulate.

Harry e soprattutto Meghan hanno rilasciato forti critiche alla vita di corte, indignando la Regina e tutta la Famiglia Reale.

Il Principe Harry inchiodato da una foto in Giappone

Come si legge sul Daily Express il commentatore reale Neil Sean avrebbe riportato la reazione di Meghan dopo aver visto suo marito in una fotografia scattata ad una partita di rugby con una bottiglia di birra in mano.

Il Principe Harry infatti lo scorso fine settimana si è recato in Giappone senza moglie e figlio per assistere e sostenere la squadra inglese di rugby durante la finale contro il Sudafrica.

A The Today Show, il signor Sean ha spiegato che la Duchessa di Sussex secondo lui si sarebbe di certo infuriata moltissimo vedendo la foto con Harry che teneva in mano la birra perché durante a gravidanza gli aveva fatto promettere di non bere più.

“Apparentemente non beve più…considerando che è stato un forte bevitore quando era giovane è un bel risultato”

Sempre secondo la testimonianza della fonte reale la moglie vorrebbe che Harry adottasse uno stile di vita sano, senza alcool e con esercizio fisico tra lo yoga.

Meghan infatti in passato è anche stata insegnante di yoga e anche se conoscendo com’era Harry in gioventù è difficile crederlo, pare prorio che sia diventato un grande fan dello stile di vita proposto dalla moglie.