‘Non potrà più farlo’ Principe Harry umiliato dopo la rinuncia al titolo: gli hanno portato via tutto

Ennesimo colpo basso per il Principe Harry dopo il divorzio reale, non potrà più utilizzare la sua divisa militare o i titoli guadagnati in servizio

I problemi che i Duchi di Sussex stanno vivendo in seguito alla rinuncia del loro status reale aumentano di giorno in giorno. Quale decisione umiliante è stata presa nei confronti del Principe Harry.

La nuova vita di Harry e Meghan dopo il divorzio reale

Non si sa se Harry e Meghan erano del tutto consapevoli delle implicazioni della loro scelta di vita quando l’hanno annunciata ma è certo che per ora i due sposi appaiono convinti e sereni.

Il Principe Harry ha spiegato di recente in una toccante conferenza perché è stato costretto a prendere la decisione di rinunciare al suo status di Royal Senior, nonostante lui abbia sempre amato la sua patria ed i suoi sudditi.

Harry ha speso parole bellissime proprio per i sudditi che l’hanno sempre sostenuto ed amato anche nelle dure fasi successive alla morte della madre Diana, ma ha ribadito che lui e Meghan “non potevano fare altrimenti”.

Dopo l’annuncio Meghan è volata di nuovo in Canada per ricongiungersi con il figlioletto ed è già stata paparazzata mentre porta il piccolo in marsupio ed i cani al guinzaglio a fare una passeggiata nel quartiere come una semplicissima cittadina.

Anche in Canada sono però già arrivate le polemiche, prima fra tutte quella sui finanziamenti alla sicurezza dei Sussex.

La decisione umiliante dell’esercito nei confronti del Principe Harry

L’addio del Principe Harry ha portato grande scombussolamento negli equilibri della Famiglia Reale anche se la ReginaElisabetta ha assicurato, dopo la riunione urgente tenuta tra lei, Carlo, William ed Harry, che avrebbe assicurato in ogni modo l’aiuto ai Sussex.

Harry e Meghan sanno di dover però rinunciare ai fondi pubblici ed allo “stipendio” milionario che il padre il Principe Carlo dava loro, non potranno più utilizzare il brand collegato al nome dei Sussex e perderanno il titolo reale.

Ora arriva per Harry un altro duro colpo proveniente questa volta dall’Esercito Britannico.

Come riporta il Daily Express infatti è stato comunicato ad Harry che non potrà più indossare la sua uniforme militare durante eventi pubblici come invece accaduto al Trooping the Colour e Remembrance Sunday al Cenotafio.

Una fonte ufficiale, Lord West of Spithead ha dichiarato al Telegraph:

“La prossima volta che il Duca di Sussex si trova ad un evento militare, dovrebbe essere in abiti civili perché non è più coinvolto in alcuna unità militare”

Chissà come vivrà il Principe Harry anche questa ennesima rinuncia?