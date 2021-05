I cittadini avrebbero chiesto al Principe Harry di farsi da parte definitivamente per “evitare di danneggiare ulteriormente la famiglia reale”.

Sembrano non finire mai le polemiche legate al principe Harry. Sarebbero più di 20mila, infatti, le persone che hanno firmato la petizione che obbligherebbe il duca di Sussex a rinunciare ai suoi titoli nobiliari.

La petizione è stata lanciata dall’autrice di Meghan and Harry: The Real Story

La richiesta, fatta dal popolo, vorrebbe fermare i danni fatti all’istituzione della Monarchia dal principe. Nello specifico la richiesta è stata effettuata dall’autrice di Meghan and Harry: The Real Story, l’esperta della famiglia reale, Colin Campbell.

Quest’ultima, in un’intervista rilasciata al Daily Star ha dichiarato come Harry avrebbe dovuto chiedere alla Regina di sospendere i propri titoli nobiliari già in passato. Tradotto questo significa che l’intitolazione sarebbe andata in disuso temporaneo o completamente sospesa.

Non solo, la Campbell avrebbe diversi sostenitori che si rivedono al 100% nella sua idea. La studiosa l’ha definita “una soluzione vincente per tutti” e che risolverebbe una situazione alquanto complessa e spiacevole.

Così facendo il principe perderà anche gli obblighi diplomatici, costituzionali e politici

Sempre secondo l’autrice, inoltre, la coppia reale non avrebbe bisogno di un titolo per pubblicizzarsi, essi, infatti, sarebbero ancora in grado di vendere il loro marchio.

“È la soluzione migliore perché libera Harry di potersi sbizzarrire senza conseguenze e senza arrecare danno all’istituzione della monarchia della nazione britannica, al popolo britannico e a se stesso.”

Infine l’autrice ha spiegato come lo scopo della petizione sia quello di far chiedere direttamente ad Harry di sospendere il suo titolo. Inoltre è giusto specificare come liberandosi del grado anche gli obblighi diplomatici, politici e costituzionali andranno a venire meno.

