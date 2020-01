‘Sta male da tempo’ Principe Harry: il chirurgo rivela le reali condizioni di salute dell’ Ex Duca del Sussex

Il Principe Harry della casata dei Windsor ritorna sotto i riflettori. Dopo il divorzio dalla Corona emerge la verità sulle sue condizioni di salute

Non è stato un periodo affatto semplice per il Principe Harry d’Inghilterra. Un periodo che perdura ormai da mesi e mesi e che sta mettendo a rischio addirittura la sua salute fisica.

Come è noto, recentemente quello che è ormai l’ex Duca del Sussex insieme alla madre di suo figlio Archie, Meghan Markle, ha lottato per ottenere il ‘divorzio dalla Corona’, rinunciando al titolo reale in favore di una vita indipendente e lontana dagli oneri di corte.

Un periodo frastagliato che è iniziato dal si con la Star di Suits Meghan Markle, la quale non è stata accolta benevolmente dalla casata reale per i suoi atteggiamenti un pò troppo ribelli e contro le etichette.

A parlare in questo frangente delle condizioni di salute di Harry Windsor è il Dottor Asim Shahmalak. Ecco cosa ha rivelato.

Il Principe Harry ‘sta male da tempo’

Starebbe molto male dalla nascita del suo piccolo Archie rivela il medico, e il tutto potrebbe peggiorare con il recente divorzio dalla Corona Inglese.

Questo ultimo anno è mezzo è stato fonte di un enorme stress, ansia per il fratello del Principe William, o quali si sono riversati sulla sua salute fisica e mentale. Lo stress psicologico da un lato, la calvizia dall’altro.

Anche se con la benedizione della Regina la coppia dovrà assumersi le responsabilità di questa scelta facendo i conti, è il caso di dirlo con le conseguenze, a partire dalla restituzione dei 2 milioni e mezzo di sterline per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, a partire dalla prossima primavera.

Le condizioni di salute di Harry Windsor

A parlarne il Dottor Asim Shahmalak il quale è un chirurgo e uno specialista britannico nel trapianto di capelli.

Lo specialista ha rivelato, che al di la del gene della calvizia che investe l’intera famiglia Windsor, gli ultimi eventi a partire dalla nascita del piccolo Archie, non ‘sono stati gentili con i capelli di Harry’.

Ciò potrebbe peggiorare con il recente divorzio dalla Corona, ma comunque spera che la sua nuova vita in Canada possa in qualche modo giovare, con i ‘suoi ritmi più distesi’ rispetto alla sua vita in Inghilterra, alla sua salute ma in particolare alla sua bellissima e iconica chioma rossa.