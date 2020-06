Principe Harry, “È irriconoscibile”: il grande segreto dopo il matrimonio con Meghan Markle

Meghan Markle e il Principe Harry hanno cambiato vita ma ora emerge un segreto di qualcosa che è accaduto proprio dopo il matrimonio tra i due.

C’è un segreto che tiene nascosto il Principe Harry da quanto si è sposato con Meghan Markle? Così dicono i media: ma di cosa si tratta?

Harry dalle feste alle “pantofole”

Impossibile dimenticare il piccolo figlio di Lady Diana con i capelli rossi e con la sua linguaccia, fotografata dai media di tutto il mondo. Carattere imprevedibile e ironico, dopo la morte della madre ha affrontato il lutto in maniera inaspettata, tanto che la nonna Regina Elisabetta ha dovuto rimetterlo in riga più di una volta.

Dai dodici anni in poi la vita del fratello di William è stata un totale disastro fatta di feste, gossip e fidanzate sempre nuove. Ha poi voluto seguire quanto iniziato dalla madre, prendendosi cura dei bambini in Africa e cercando di non vanificare tutto il lavoro prezioso di Lady Diana.

Harry non è solo un festaiolo, ma anche un militare che entra nell’esercito:

“È stata la migliore via di fuga che avessi a disposizione”

Il cambiamento di Harry dopo il matrimonio con Meghan Markle

Nel 2012 il Principe ha dichiarato a NewsWeek di essere riconoscente e molto legato a sua nonna Elisabetta:

“lei è sempre stata paziente e amorevole con me”

Poi Harry ha incontrato Meghan Markle ed è stato quello il momento in cui la sua vita ha subito un cambiamento radicale. Lei lo ha portato verso una vita consapevole, sana e fatta di principi veri: ora che è nato anche il piccolo Archie il cerchio per il Principe sembra essere completo.

Molti media hanno puntato il dito su Meghan dopo il matrimonio, accusandola di aver cambiato totalmente Harry:

“È irriconoscibile adesso”

Ma tutto questo è un bene oppure un male?