Il Principe Harry è furente per gli imbarazzanti segreti della moglie Meghan Markle divulgati e messi a disposizione di tutti quanti. Di cosa stiamo parlando?

Il Principe Harry ha trovato la sua principessa, ma alcuni segreti di Meghan Markle divulgati l’hanno colpito e affondato in un solo attimo. Chi è stato a fare tutto questo?

La difficile vita di Meghan Markle

Meghan Markle è passata da icona di Hollywood per il telefilm di grande successo “Suits” sino ad essere la moglie di uno reali più desiderati soprattutto in Europa.

Lei è l’unica ad essere riuscita a calmare il fantasioso fratello minore di William, creare una famiglia e renderlo un padre amorevole nonché orgoglioso del piccolo Archie.

La sua vita è cambiata del tutto, tra regole del protocollo – una cognata Kate Middleton che non l’ha propriamente aiutata ad inserirsi in famiglia e una serie di gossip che l’hanno demolita sin dal primo bacio con suo marito Harry.

Ma quello che rende la sua vita molto difficile sono il padre e la sorella, che sembra facciano di tutto per screditarla e metterla sotto una luce terribile in cambio di molto denaro.

I segreti più imbarazzanti di Meghan Markle

Il Daily Star ha intervistato più volte la sorella Samantha Markle, che ha disegnato la Duchessa come una donna arrivista pronta a tutto. Non solo, perché sembra proprio che abbia voluto mettere in piazza tutti i presunti segreti scomodi della donna in un libro “In the shadow of the Duchess” – suddiviso in due parti.

Il quotidiano ha avuto modo di capire cosa ci fosse all’interno di questo libro, rivelando una moralità elastica di Meghan e dell’ira di Harry nel sapere certe cose del suo passato ora a disposizione di tutti quanti.

Sempre secondo il quotidiano si parla di droga, incontri intimi particolari già messi in piazza dall’ex marito – il produttore Trevor Engelson. Samantha Markle ha dichiarato più volte di non voler ferire la sorella ma solo di far vedere la sua vera faccia, che è ben diversa da quella di brava moglie e madre che tutti conosciamo.

Sarà vero? Intanto il Principe Harry non sembra essere molto felice di questo “circo” mediatico e non intende di certo far finta di nulla.