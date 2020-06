Principe Harry schiavo del ses*o ‘Gli piace farlo con…’: rivelato l’imbarazzante soprannome a corte

Principe Harry e le rivelazioni choc: “Harry schiavo del ses*o” e il soprannome imbarazzante attribuito al reale di Inghilterra

Il Principe Harry e Meghan Markle costituiscono una coppia molto affiatata. Il loro amore è stato suggellato dal matrimonio e dalla nascita del piccolo Archie.

Come in ogni coppia, però, vi sono dei retroscena, anche se quelli da poco svelati su Meghan e Harry hanno spiazzato i media e stanno facendo il giro del mondo!

Le rivelazioni choc

Nei giorni scorsi, il settimanale Oggi ha svelato alcune anteprime del libro “Meghan and Harry – The real story”, scritto da Lady Colin Campbell, 70 anni. La scrittrice è un personaggio ben introdotto nei circoli reali e sta incutendo molto timore nella royal family.

Il motivo? La Campbell ha l’obiettivo di far cadere il velo di omertà che da sempre circonda Buckingham Palace! La donna, all’interno del suo volume, avrebbe rivelato retroscena impensabili sulla monarchia inglese, riportati da Oggi.

Harry schiavo del se*so

Alcune di queste rivelazioni riguarderebbero la coppia formata da Meghan e Harry, che verrebbero ritratti in maniera alquanto particolare.

“Harry? Schiavo del ses*o”

Secondo la fonte, Meghan sarebbe un’arrivista, manipolatrice e addirittura sociopatica, mentre il Principe Harry uno “schiavo del ses*o”. Non a caso, il soprannome di corte affibbiato sarebbe “Blow Jobs”, che in inglese significa rapporto orale.

Le insinuazioni sostengono che la dipendenza di Harry sia causata proprio dal carattere peperino della Markle. E non è tutto! Perché anche i poveri camerieri farebbero continuamente i conti con la personalità piccante dell’ex duchessa.

A uno di loro, Meghan avrebbe addirittura tirato una tazza di té bollente addosso, per poi licenziarlo. Lo avrebbe addirittura pagato profumatamente per far sì che mantenesse il silenzio sul suo attacco d’ira.

Infine, sempre in base alla fonte, una volta avrebbe inveito contro una cameriera, che a suo parere aveva stirato male un vestito. Il libro si preannuncia così come una vera e propria bomba ad orologeria per la famiglia reale. Altri scandali invaderanno presto le loro vite già ben scandagliate dai riflettori di tutto il mondo.