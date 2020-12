Principe Harry, regalo indecente e volgare alla Regina: la reazione inaspettata

Un regalo che ha letteralmente sconvolto la Regina Elisabetta II quello del Principe Harry: ‘Volgare e indecente’.

Da tradizione, la royal family si riunisce ogni anno per celebrare il Natale. Quest’anno, però, non potrà farlo a causa delle restrizioni.

Da sempre, la famiglia reale si scambia dei regali seri, ma anche doni estremi ed esilaranti, per ravvivare e mettere pepe alle festività.

Nel 2013, però, il principe Harry ha davvero esagerato. Il suo regalo è risultato il più volgare e maleducato della storia.

Una tradizione che dura da decenni

La famiglia reale ha la tradizione di scambiarsi regali economici molto scherzosi nel periodo di Natale.

Ogni membro della famiglia ripone il proprio dono sui tavoli a cavalletto disposti nella Red Drawing Room, nella tenuta di famiglia del Norfolk.

Ogni sezione è contrassegnata dal nastro adesivo, che mostra dove dovrebbero essere disposti i doni di ciascun componente della famiglia reale.

Durante il pomeriggio, tutti si intrufolano nella stanza e dispongono i loro doni sul tavolo. La tradizione è da sempre supervisionata dal Duca di Edimburgo.

Nel primo Natale che Diana trascorse in loro compagnia, nessuno le fece presente della tradizione in questione.

Così la principessa finì per acquistare soltanto regali costosi e seri come maglioni di cashmere e sciarpe di mohair.

Quell’anno, Carlo ricevette il sedile del water in pelle bianca da sua sorella, la principessa Anna. Secondo alcuni, il principe lo porterebbe sempre con sé durante i suoi spostamenti.

Il regalo volgare del principe Harry

Un anno, per la precisione nel 2013, Harry finì per esagerare davvero con il suo regalo economico scherzoso per la nonna, la regina Elisabetta II.

Il principe, infatti, cercò di testare i confini dell’umorismo della nonna e le regalò un cappello con su scritto “la vita non è una put*ana”.

In base a quanto riferito dal biografo Brian Hoey, la regina apprezzò molto il regalo del nipote e reagì facendosi una grassissima risata.

Harry la scampò e non subì conseguenze per quel gesto, che poteva essere percepito come irrispettoso, volgare e maleducato.