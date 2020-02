‘Non mi fido più’: Principe Carlo contro il figlio Harry dopo la rinuncia al titolo, rapporti glaciali

I rapporti tra il Principe Carlo ed il Principe Harry restano molto tesi dopo il divorzio reale annunciato dai Sussex, la testimonianza

Il Principe Harry e la moglie Meghan sono ormai in Canada ma come sono davvero i rapporti con la Famiglia Reale e con il padre Carlo in particolare? Ecco cosa è emerso da testimonianze vicine a Buckingham Palace

Lo strappo nella Famiglia Reale è irricucibile?

I figli del Principe Carlo e di Lady Diana, nonostante siano stati sempre legatissimi alla madre sia prima che dopo la sua morte nel 1997, hanno anche sempre avuto un bel rapporto con il padre Carlo.

Il più giovane dei fratelli, Harry in particolare aveva con l’erede al trono Carlo un rapporto scanzonato e spesso lo ha preso in giro bonariamente per alcune sue abitudini.

Tutto però pare cambiato da quando lui e la moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare il Regno Unito in cerca di una vita più tranquilla ed indipendente.

Dopo il summit urgente a Buckingham Palace, la Regina ha affermato che Harry, Meghan ed Archie saranno sempre membri amati della sua famiglia e la Corona li sosterrà sempre.

Anche con il fratello William, rumors dicono che la situazione dopo molti conflitti starebbe appianandosi.

Ma il vero problema resterebbe tra il Principe Harry ed il padre, il Principe Carlo.

Il Principe Harry e il Principe Carlo, mancanza di fiducia

I tabloid inglesi stanno seguendo in maniera assidua l’evoluzione della vicenda dei Duchi di Sussex e notizie sempre nuove si aggiungono ogni giorno.

Si vocifera sul nuovo lavoro che i due potrebbero andare a fare nella loro nuova vita canadese e le professioni più quotate sarebbero l’influencer e gli attori.

Ciò fa pensare ad un forte ascendente da parte di Meghan, che prima del matrimonio era molto seguita sui social e tutt’ora lo è e recitava nella soap Suits.

Ciò però può nascere anche dalla necessità di mantenersi da soli.

Nonostante il chiarimento con la Famiglia Reale infatti il Principe Carlo aveva chiarito che i fondi pubblici non potranno più essere disponibili per finanziare i due sposi.

Secondo fonti molto vicine alla Famiglia Reale, mentre con William e la Regina i rapporti sarebbero stati ricuciti almeno in parte, con il padre Carlo sarebbero ancora tesi.

“Rimane una vera mancanza di fiducia lì e ci vorrà del tempo per risolverlo.”

Il Principe Carlo avrebbe anche dichiarato di essere molto addolorato di non poter più vedere il nipote, il piccolo Archie.

Chissà se i rapporti tra Harry e Carlo si potranno ricucire in futuro o se diventeranno sempre più difficili.