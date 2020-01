‘Harry si è dato all’alcol in un locale’: la separazione da Meghan Markle e gli effetti sulla vita del Principe

Il Principe Harry visto in un pub a bere con gli amici mentre Meghan è in Canada, ecco come è apparso il Duca di Sussex all’indomani del divorzio reale

La crisi a Buckingham Palace aperta dall’annuncio di Harry e Meghan non è ancora risolta ma il Principe Harry appare già più rilassato e sereno. Mentre la moglie è in Canada lui esce a bere con gli amici, ecco cosa è accaduto nei dettagli

La “Megxit”: l’annuncio che ha scioccato il mondo

Nessuno se lo aspettava, per lo meno non in una maniera talmente drastica.

Stiamo parlando dell’annuncio che il Principe Harry e la moglie ex attrice americana Meghan Markle hanno pensato bene di divulgare sui social appena rientrati dalle vacanze natalizie.

La svolta che infatti hanno deciso di dare alla loro vita comporta anche conseguenze per il resto della Famiglia Reale, in primis per il fratello William e la moglie Kate Middleton.

Tra le motivazioni non ufficiali addotte per la decisione ci sarebbe anche l’atteggiamento di “bullismo” che William avrebbe sempre usato nei riguardi di suo fratello Harry e soprattutto della cognata Meghan.

L’erede al trono ha rigettato con veemenza questa accusa ribadendo invece di essere molto addolorato per la notizia ed ha dichiarato:

“Ho sempre tenuto il braccio attorno a mio fratello Harry. Non posso più: siamo entità separate”

Il Principe Harry sereno lontano da Meghan

Secondo i tabloid inglesi come il Daily Express, il Principe Harry apparirebbe in questi giorni, molto più sereno e rilassato di prima.

Forse dipende dal fatto che la Regina ha accolto la sua volontà di lasciare il suo posto a Buckingham Palace?

I più maligni puntano il dito invece sulla lontananza dalla moglie Meghan.

La Duchessa di Sussex subito dopo l’annuncio dato via social infatti è tornata dal figlio Archie in Canada dove hanno deciso di prendere la loro nuova residenza.

Secondo alcune foto risalenti a poche ore fa il Principe non sarebbe abbattuto anzi, sarebbe stato visto in un pub nella zona ovest di Londra con alcuni amici ed avrebbe passato qualche ora piacevole in compagnia.

“Era seduto in mezzo a sette ragazzi ed hanno passato qualche ora a ridere e a scherzare” “Sembrava un comune ragazzo che si gode qualche birra ed un pasto con i suoi amici”

Avrebbe raccontato una fonte al The Sun specificando:

“Sembrava molto felice, rilassato”

Chissà se dopo l’uscita al Fulham’s Brook House Pub nei pressi di Chelsea il Principe recupererà un pò della serenità che negli ultimi tempi sembrava aver perso e se raggoungerà a breve la moglie Meghan in Canada o se preferirà fermarsi nel Regno Unito.