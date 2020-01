Principe Harry, problemi con la legge ‘Ha evitato la denuncia’: emerge la verità sul passato turbolento

Il Principe Harry ha rischiato una denuncia, ed è sfuggito solo grazie alle sue doti. Ecco cosa è accaduto nei dettagli al Duca di Sussex

Il Principe Harry ha sempre avuto un carattere difficile ed ora emerge un problema con la legge da cui è riuscito ad uscire con mezzi poco ortodossi.

Il carattere difficile del Principe Harry

Già dall’ infanzia il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana ha mostrato un carattere ribelle e poco gestibile.

Soprannominato il Principe Monello, ha rischiato di finire spesso nei guai come ha raccontato lo chef di corte.

Anche da adolescente gli aneddoti sulla sua irruenza si sprecano, soprattutto a scuola dove venne anche alle mani con i compagni.

Per non parlare dei rapporti con le donne in bilico tra conquiste e rifiuti.

Al monello di corte però è sempre stato perdonato tutto perché il Principe ha anche un carattere molto divertente e simpatico.

Il rischio di denuncia sfiorato per Buckingham Palace

Da alcune settimane il Principe Harry non è in Inghilterra e non sta effettuando dei viaggi per impegni reali.

Il fratello minore del Principe William e e la moglie Meghan Markle hanno deciso di staccare per un po’ dalla vita di corte a causa dello stress dell’ultimo periodo.

Come rivela il Daily Express il Principe Harry però ha un carattere solitamente allegro e che conquista tutti come dimostra un episodio risalente a qualche anno fa.

L’episodio è narrato nella biografia “Harry: Conversations with the Prince” di Angela Levin.

Grande amante della moto, il Principe Harry stava facendo un viaggio deciso all’ultimo minuto per recarsi a mangiare patatine e pesce nel Kent.

Parti dunque insieme alle sue guardie del corpo ma non si curò troppo della velocità e venne fermato da alcuni agenti di polizia locale presso Canterbury.

I suoi agenti della scorta in borghese mostrarono i tesserini di riconoscimento ma la polizia non voleva lasciarli andare.

A quel punto il Principe prese in mano la situazione e togliendosi il casco convinse gli agenti a dargli solo un’amministrazione con il suo sorriso e i suoi modi simpatici.

Chissà se il Principe Harry dopo questo periodo di lontananza riuscirà a recuperare un po’ di quel suo carattere allegro o se si aggraverà il suo stato emotivo.