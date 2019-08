Lady Diana ‘Voleva Harry sul trono’: la confessione dopo anni dalla morte

Il Principe William o il Principe Harry? Ecco tutti i dettagli che emergono su un’antica faida per il diritto al trono. Dall’infanzia sino ad oggi

Il principe Harry crebbe all’ombra del suo fratello maggiore, in quanto il principe William fu cresciuto come futuro re della Gran Bretagna. Mentre un giovane William ricevette un trattamento preferenziale da alcuni membri della famiglia reale, sua madre, la principessa Diana, cercò di trattare i suoi due figli allo stesso modo.

Un esperto reale ha anche confessato di ritenere che il principe Harry fosse più adatto al ruolo di re rispetto al suo fratello maggiore. La famiglia reale è stata afflitta da voci di una spaccatura reale da quando il principe Harry ha sposato Meghan Markle.

Mentre Harry era molto vicino al suo fratello maggiore Principe William, crescendo, pare che il loro rapporto di fratellanza/amicizia si sia raffreddato, anche a causa di molti dissapori avvenuti proprio tra le loro famiglie.

Un nuovo documentario di Channel five mira a far luce sulle notizie di una faida reale tra i fratelli. William & Harry, attualmente, vengono addirittura considerati una sorta di principi in guerra, e questo documentario vuol esplorare a fondo la relazione dei principi dall’infanzia fino ai giorni nostri.

Il programma contiene interviste con esperti reali, commentatori e giornalisti che forniscono rare informazioni sulla vita dei Principi.

Non c’è dubbio che la tragica morte della madre, la principessa Diana, in un incidente d’auto nel 1997, abbia avuto un impatto indelebile sui ragazzi.

Inoltre, pare ci sia sempre stata una faida tra i due per il trono. Una faida tra bambini, certo, ma sentirsi raccontare certi aneddoti pensando ai loro attuali dissapori fa sempre un certo effetto. Secondo l’esperto reale Burrell, una discussione tra i giovani fratelli portò Harry a suggerire che avrebbe preso il trono se il fratello maggiore non avesse voluto.

Un’idea che la loro madre Diana sembrava sostenere. Burrell ha affermato:

“In realtà un giorno nel vivaio hanno avuto una brutta discussione e William, dopo aver battuto i suoi piedini a terra, ha detto ‘Non voglio essere re!’ Al che Harry ha risposto ‘Bene, se non lo fai allora lo farò al posto tuo’. Sua madre pensava che fosse molto divertente. Ha detto che è una buona idea e che Harry sarebbe diventato un grande sovrano”

Insomma, proviamo ad immaginarci cosa sarebbe davvero successo se, in linea di successione diretta, ci fosse stato il marito della Duchessa del Sussex piuttosto che il duca di Cambridge. Voi chi avreste preferito?

Di certo il dubbio di come sarebbe stato da sovrano il Principe Harry permane e, chissà, forse davvero Lady Diana riponeva più speranze nel secondo figlio che nel primo, a causa dell’evidente differenza di vedute nella vita.

Molti hanno addirittura ipotizzato che Lady Diana preferisse il principe Harry al principe William, ma voci reali smentiscono queste ipotesi:

“Lady Diana amava incondizionatamente entrambi, ma in quell’occasione rise di gusto all’idea di sapere Harry sul trono al posto di William”

Insomma, davvero un episodio particolare il loro!