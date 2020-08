Principe Harry beccato in bagno con la sorella di Kate Middleton: ‘Si stavano baciando’

Kate Middleton ha sorpreso il Principe Harry in bagno in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con Pippa, la sorella

Scopriamo tutti i retroscena relativi a un episodio nel quale il Principe Harry sarebbe stato sorpreso in bagno in compagnia di Pippa Middleton!

Sorpresi in bagno durante il matrimonio

A distanza di anni dal matrimonio tra il Principe William e Kate Middleton, emerge un particolare che riguarda il fratello di lui, il Principe Harry, e la sorella di lei, Pippa Middleton.

Secondo l’indiscrezione in questione la Duchessa di Cambridge, durante il ricevimento, avrebbe scoperto qualcosa di del tutto inaspettato riguardo sua sorella e suo cognato.

In base ai rumors trapelati dai vari tabloid inglesi, Kate avrebbe scoperto Harry e Pippa mentre si baciavano nel bagno della sala ricevimenti.

Molti sostengono, infatti, che all’epoca i due fossero single e si fossero invaghiti l’uno dell’altra. Secondo indiscrezioni, il Principe Harry avrebbe corteggiato successivamente per mesi la sorella di Kate senza però sortire l’effetto sperato.

Meghan Markle gelosa di Pippa?

A questa situazione sarebbe collegato il mancato invito di Meghan Markle al matrimonio successivo di Pippa Middleton. Pare che la sorella di Kate non volle Meghan Markle tra gli invitati per evitare il crearsi di situazioni di imbarazzo dovuti a questi baci fugaci con il principe Harry.

Pippa Middleton e Kate hanno avuto da sempre un rapporto molto stretto. Pare che Pippa la pensasse come Kate su Meghan Markle e abbia in qualche modo messo in guardia la sorella dalla cognata.

In tempi non sospetti sembra che avesse iniziato già a insinuare vi fosse malafede in alcuni gesti non propriamente pacifici compiuti da Meghan.