Principe Harry ‘Costretti a farlo di nascosto’: emerge il piccante retroscena sui Duchi del Sussex

Meghan Markle e il Principe Harry, ‘costretti a farlo di nascosto’, la verità piccante sul rapporto di coppia rivelata dall’Express

Il Principe Harry e la Star di Suits Meghan Markle, si sono sposati lo scorso 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor e da pochi mesi hanno arricchito la loro famiglia con il loro piccolo Archie.

A distanza di anni però, emergono alcuni particolari inerenti al loro privato racchiusi, cosi come rivelato dall’Express in un documentario, che racconta dall’inizio la loro storia d’amore.

Harry e Meghan, ‘costretti a nasconderlo per farlo’

Secondo quanto riportato dalla nota testata britannica i duchi del Sussex si sono conosciuti nel luglio del 2016, nel corso di un appuntamento al buio organizzati da alcuni loro amici in comune.

Nel documentario presente su ‘Amazon Prime’, ‘Harry and Meghan: When Two Became Three’, si narra di quando Harry entrasse di nascosto nell’appartamento della Star di Suits per poter trascorrere del tempo insieme e avere la propria intimità.

Ciò fu necessario e fondamentale, secondo la testimonianza della giornalista Ashley Pearson, affinchè potessero avere la loro privacy in quanto non potevano farsi vedete insieme nei luoghi pubblici. Ma non tutti mali vengono per nuocere, perchè vedersi di nascosto li avrebbe uniti ancor di più.

I Duchi del Sussex e il ‘rigido codice di riservatezza’

Ancora oggi, soprattutto dopo l’avvento del piccolo Archie, vige un codice rigido di riservatezza, andando contro tutti i protocolli reali.

E’ per questa ragione che il travaglio di Lady Markle ha annunciato il suo travaglio solo quando il bimbo era già nato o l’ha mostrato al pubblico solo pochi giorni dopo.

Tutto ciò per proteggere la loro immagine e far si che il loro bambino abbia una vita quanto più normale possibile, diversa da quella vissuta da Harry e William perennemente sotto i riflettori.