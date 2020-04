Il Principe Harry ha messo su un piano per fuggire da Los Angeles e ritornare in Inghilterra, lontano da Meghan. Che cosa è successo? In cosa consiste il piano del giovane Windsor? Scopriamolo

Da qualche mese il Principe Harry, Meghan Markle e il loro piccolo Archie hanno rinunciato a tutto pur di trasferirsi in America a Los Angeles, lontani dagli oneri della Corte Inglese.

Fonti vicine però rivelano che il giovane Windsor avrebbe ideato un piano per tornare in Inghilterra lontano dalla sua Villa a Malibù, lontano dalla sua consorte.

Cosa è successo tra i due? In cosa consiste il piano del giovane Windsor?

Principe Harry: ‘Se potessi tornare indietro lo farei’

Secondo quanto riportato dal tabloid americano New Idea, il fratello di William vorrebbe fare ritorno in Inghilterra per stare accanto alla sua famiglia in un momento così buio data la pandemia in atto.

‘Se potesse tornare indietro nel tempo e riprendere la vita che lui e Meghan si sono lasciati alle spalle, lo farebbe domani mattina senza esitazione’ ha rivelato una fonte vicina agli ex Duchi del Sussex.

Ma chiaramente date le attuali condizioni è bloccato a Los Angeles con la moglie e il figlioletto.

Il piano per fuggire da Meghan: ‘Con o senza di lei’

Secondo lo stesso tabloid sarebbe ben avviato il piano del Principe Harry per tornare nella sua patria, secondo i rumors perchè saturo del fatto di dover ‘sottostare’ al ‘volere’ di Lady Markle.

Infatti pare che abbia ottenuto il nullaosta per procedere ai lavori di ristrutturazione di una fattoria situata a Cotswolds, che ‘gli darà una base per quando tornerà in Inghilterra per vedere amici e familiari, con o senza Meghan’, si legge sul New Idea.

Un posto lontano dalla California, ma più vicino alla sua famiglia se, un giorno dovesse andar male con Meghan.