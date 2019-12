Principe Harry in pericolo, necessario l’intervento della sicurezza: l’episodio agghiacciante

Momenti di paura per il Principe Harry inseguito fuori dalla residenza reale da una fan, la testimonianza sull’intervento della sicurezza

Il Principe Harry è molto apprezzato dai fan reali ma a volte ciò rischia di mettere in pericolo la sua sicurezza. Come è accaduto con una fan che lo ha riconosciuto dal colore dei capelli e lo ha inseguito vicino alla residenza reale. Tutti i dettagli dell’accaduto.

Il Principe Harry in pericolo?

Il problema della sicurezza per i reali britannici è come logico uno dei problemi più sentiti e più discussi.

Come personaggi sia politici che pubblici e dello star system, sono sia apprezzati che odiati e di certo suscitano sempre sentimenti moto forti.

L’esempio più lampante è stata Lady Diana, vero e proprio bersaglio dei giornali e dell’opinione pubblica mondiale prima e dopo la morte avvenuta il 31 agosto del 1996 in un incidente stradale probabilmente accaduto mentre alcuni paparazzi la inseguivano.

I figli della defunta Principessa Diana sono rimasti molto colpiti dall’ingrenza di giornalisti e paparazzi nella vit della madre.

Il Principe Harry in particolare ha dichiarato di non volere che sua moglie Meghan Markle possa “finire come Lady Diana”, inseguita e tartassata da giornalisti alla ricerca di scoop scandalistici.

Per questo ha dichiarato che visti i recenti attacchi alla loro privacy lui, Meghan ed il piccolo Archie vorrebbero ritirarsi per un periodo per passare del tampo in tranquillità.

L’inseguimento del Principe da parte di una fan

Come emerso sul Daily Express tali paure del Principe non sarebbero infondate e a provarlo c’è un episodio molto recente raccontato sul podcast “Royally Obsessed” che raccoglie testimonianze e curiosità sulla Famiglia Reale.

La commentatrice reale Kaitlin Menza ha letto una lettera di una fan del Principe Harry che racontava di una episodio in cui avrebbe visto il Principe fuori dalla residenza reale di Kensington Palace e avrebbe deciso di inseguirlo, allarmando la sicurezza.

La fan, di nome Jenna durante una gita con la madre e la zia ne pressi di Kensington Palace avrebbe notato tre Land Rover che passavano nella zona alberata dedicata ai pedoni ad una velocità contenuta.

La ragazza afferma di essersi accorta che nella seconda vettura ci foss il Principe Harry grazie ai suoi inconfondibili capelli rossi e che in preda all’emozione abbia iniziato ad inseguire il Principe.

“Abbiamo iniziato ad inseguire il corteo lungo la strada mentre iniziavano ad entrare nel palazzo” “Sono sicura che abbiamo allarmato la sicurezza ma è stata la conclusione perfetta del nostro viaggio”.

Ha ammesso Jenna nella lettera. La fan deve aver fatto prendere un bello spavento al Principe ed alle sue guardie che sono sempre all’erta per la sicurezza di Harry e famiglia.