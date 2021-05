Principe Harry, è crisi con Meghan? Paparazzato insieme ad un'altra donna

Dopo la Megxit, i Sussex stanno vivendo un momento di crisi? Il principe Harry avvistato insieme ad un’altra donna ‘famosa’. Tutta la verità.

Il Principe Harry è stato recentemente protagonista di uno degli eventi più importanti degli Stati Uniti D’America.

Si tratta del “Vax Live: The Concert to Reunite the World” presso lo stadio S0-Fi di Los Angeles, il più grande concerto organizzato dall’inizio della pandemia, atto a sensibilizzare la popolazione all’importanza del vaccino contro il Covid-19.

In questa occasione, il Principe Harry insieme ad altri Leader della politica e celebrità, oltre a parlare di prevenzione ha sollecitalo la distribuzione del vaccino in tutto il paese.

Chiaramente registrato, andrà in onda il prossimo 8 Maggio sulle maggiori emittenti televisive americane.

Al grandissimo evento, nonostante la sua presenza fosse prevista, si è presentato da solo, senza la sua consorte, Meghan Markle, insieme alla quale il Duca del Sussex sarebbe stato nominato responsabile della campagna.

Ma per quale ragione la Markle non si è presentata al grande evento?

Principe Harry senza Meghan: la verità sulla crisi

Nell’arco del grande evento, il Principe Harry ha avuto modo di incontrare grandissimi volti dello spettacolo internazionali, e tra questi Jennifer Lopez, la quale è salita sul palco abbracciando sua madre che recentemente ha concluso la somministrazione del vaccino.

Che effetto avrà fatto a Meghan Markle, sapere di suo marito a pochi centimetri dalla donna più bella e desiderata del pianeta Jennifer Lopez?

E perchè non è stata presente al Vax Live?

Non ci sono notizie ufficiali in merito, ma i ben pensanti, rivelano le fonti, credono sia dovuto prettamente allo stato avanzato della sua gravidanza, motivo per il quale ha scelto di non presentarsi neanche al funerale del Duca di Edimburgo perchè sarebbe stato troppo riscioso affrontare un viaggio tanto impegnativo.

Di contro voci di corridoio, rivelano che tra i due potrebbero esserci delle tensioni, soprattutto dopo il ritorno del Principe in Inghilterra, il quale ha dovuto scontrarsi con le conseguenze che la scandalosa intervista dalla Winfrey ha portato con se.

Il discorso del Principe Harry

Nel corso del grandissimo evento, che si prospetta verrà seguito da milioni di persone in tutto il mondo, il nipote della Regina Elisabetta ha tenuto un emozionante discorso, nel corso del quale ha voluto ringraziare tutti i medici e il personale sanitario che in questo anno hanno donato anima e corpo alla lotta contro Covid

‘Nel corso dell’ultimo anno avete lottato con coraggio e altruismo per proteggerci tutti. Vi siete messi al nostro servizio, vi siete sacrificati, mettendovi in pericolo, e avete agito eroicamente, consapevoli delle conseguenze. Vi dobbiamo un incredibile debito di gratitudine, grazie’

ha detto il Principe Harry commuovendo il pubblico in sala (vaccinato).