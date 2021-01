Principe Harry offende Lady Diana: William su tutte le furie, il gesto che indigna

Continua la diatriba tra William ed Harry. Questa volta lo scontro è scoppiato a causa della strumentalizzazione delle immagini di Diana.

La prossima estate avverrà l’inaugurazione della nuova statua di Lady D, a Kensington.

In quell’occasione, la famiglia dovrebbe riunirsi e potrebbero apparire sempre più evidenti le divergenze interne.

Sempre se, all’ultimo momento, Meghan ed Harry non decidano di rifiutare l’invito e di rimanere in California.

Appare improbabile, però, che la coppia non partecipi a un evento che celebra Lady Diana.

Nel frattempo, un gesto di Harry indigna i sudditi e il principe William.

Il gesto di Harry indigna i sudditi

Meghan ed Harry hanno da poco ristrutturato il sito di Archewell. La coppia ha inserito nella landing page delle foto che li vedono in compagnia delle loro madri.

Harry ha postato una foto che lo ritrae seduto sulle spalle di Lady D a Highgrove, nel Gloucestershire, nel luglio del 1986.

Sia Harry che Meghan hanno sottolineato quanto le loro madri siano state importanti nella loro vita e come abbiano trasmesso gentilezza e compassione.

Nessun riferimento, invece, ai padri. Il Principe Carlo, infatti, non è stato minimamente citato dal sito della coppia.

L’uso dell’immagine di Lady Diana e l’indifferenza nei confronti del figlio della regina hanno suscitato grande indignazione.

William arrabbiato con il fratello

Al MailOnline, l’esperto reale Phil Dampier ha dichiarato:

“Credo che William sarebbe piuttosto preoccupato se Harry usasse Diana per pubblicizzare una sua iniziativa, benefica o professionale, senza prima consultarlo.”

Il riferimento di Dampier è proprio al sito web dei Sussex.

Il disappunto di William, secondo la fonte, deriverebbe anche dall’indifferenza di Harry nei confronti del Principe Carlo:

“William sta cercando di seguire le orme di Carlo…”

E in effetti sono chiare le analogie tra Carlo e William e tra Harry e Diana. Harry potrebbe essersi allontanato dalla famiglia reale proprio per il modo in cui la principessa fu trattata da loro.