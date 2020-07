Principe Harry ‘Non riesce a trovare lavoro al Mcdonalds’: il dramma dopo il trasferimento in America

Parole che faranno sicuramente arrabbiare la Regina Elisabetta. Il ruolo del Principe Harry messo in discussione in America

Il Principe Harry è stato duramente colpito dai media a causa del suo stile di vita, adottato da quando si è trasferito in California in compagnia della moglie Meghan e del piccolo figlio Archie.

Gli attacchi sono stati sferrati principalmente da un autore reale, che ha messo in dubbio le capacità e le prospettive lavorative del Principe Harry.

Gli attacchi al Principe Harry

L’autore reale in questione è Tom Quinn, che ha messo in dubbio che cosa sarà in grado di fare il figlio di Lady Diana in termini di carriera negli Stati Uniti.

Quinn ha dichiarato al Daily Star:

“Qual è il suo ruolo? Non può portare il Labrador a fare una passeggiata ogni giorno per il resto della sua vita. Non riesce a trovare lavoro da McDonald’s, in una banca o a investire, che cosa farà?”

Queste le parole sprezzanti nei confronti del Principe Harry hanno scosso l’opinione pubblica.

“Harry non odia l’America, ma al momento si sente leggermente perso, perché sta vivendo la vita di Meghan.”

Parole dure nei confronti del duca e la duchessa del Sussex, che da marzo hanno scelto di vivere in modo più indipendente dalla famiglia reale, anche per sfuggire all’intrusione dei media.

Il futuro di Harry

In realtà, il figlio del Principe Carlo e Meghan starebbero già pensando a dei modi per mandare avanti alcuni business.

In base ad alcune fonti, pare che la coppia avrebbe precedentemente espresso la propria intenzione di essere finanziata privatamente, con il permesso di guadagnare il proprio reddito.

Un’altra commentatrice reale, Katie Nicholl, ha rivelato che la coppia avrebbe recentemente firmato un contratto con un’agenzia, che potrebbe potenzialmente generare un alto reddito.