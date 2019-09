Principe Harry, gravissimo lutto ‘Aveva poco più di 30 anni’ : il devastante ricordo dell’addio

Il Principe Harry, straziato dal ricordo del tremendo lutto: ” Era un diamante”

Il Principe Harry, rimase devastato dopo la tragica notizia della morte di un suo amico di vecchia data che lo aiutò anche in uno dei suoi viaggi.

L’amico del Principe Harry, come si sono conosciuti ed il loro rapporto

Alcune fonti molto vicine al Principe Harry, hanno riferito come il ricordo dell’amico ferisca ancora molto il Duca. Si tratta di Jules Roberts, un esperto di resistenza in condizioni climatiche ostili, conosciuto proprio in vista del viaggio al Polo Sud che fece il Principe.

Jules, insegnò al Duca di Sussex alcuni trucchi e consigli di sopravvivenza in modo da poter prestare aiuto nel migliore dei modi.

Insieme hanno affrontato un allenamento estenuante e Roberts, ha insegnato a Harry come portare le slitte e, sopravvivere in condizioni climatiche così avverse.

Con il passare del tempo il loro legame si è rafforzato sempre di più e, la morte di Jules ha sconvolto il marito di Meghan.

Un insider del Mirror Online ha scritto:

Jules ha aiutato ad addestrare Harry per il mondo polare.Ha persino trascorso 24 ore in un congelatore industriale per prepararsi.

La causa della morte del’amico di Harry

Le cause della morte di Jules Roberts non sono del tutto chiare, si pensa si sia tolta la vita. Il 37enne fu ritrovato morto il 5 Agosto, ha lasciato una moglie Francesca ed una bambina di due anni.

Jules ed il Principe si tennero in contatto anche dopo poichè partecipavano entrambi a molti eventi di beneficenza simili.

Roberts era amministratore delegato di una società che si occupava di aiutare le persone a Sharegift e lavorava da un ufficio vicino a Buckingham Palace.

Oltre a quello, ha contribuito a finanziare Heads Together, un’organizzazione lanciata da Kate, la Duchessa di Cambridge, suo marito il Principe William e suo fratello Harry nel 2014.

Oltre ad Harry, molte persone hanno omaggiato il ricordo del suo amico compreso Ed Parker, il fondatore di Walking With The Wounded che ha dichiarato:

Aveva questa straordinaria capacità di interagire con le persone. Era un diamante.

Walking With The Wounded è un ente di beneficenza che aiuta i militari e le donne di servizio delle Forze armate britanniche ferite a passare dalla loro esperienza militare alla vita civile.

Anche il Principe Harry ha preso parte a diverse iniziative organizzate da questa associazione, incluso il viaggio al Polo Sud.