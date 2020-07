Matrimonio segreto tra Harry e l’ex Cressida: la reazione di Meghan Markle

Principe Harry, organizzato un matrimonio in gran segreto per l’ex fiamma Cressida Bonas: la reazione della moglie Meghan Markle

Il Principe Harry, in passato, ha avuto una vita a dir poco turbolenta. Tralasciando le note vicende reali come la morte della madre Lady Diana nel terribile incidente, il divorzio dei genitori e i tradimenti del padre, Harry non si è fatto davvero mancare nulla in fatto di scandali.

Notti brave, violazioni del protocollo reale, relazioni frivole e troppo leggere sono solo alcune delle cose che gli sono state contestate nel corso degli anni.

Da quando Harry ha sposato Meghan Markle e ha messo al mondo il piccolo Archie, però, non si era più parlato del suo passato… fino ad adesso!

La relazione con Cressida Bonas

Gli appassionati di gossip ricorderanno sicuramente il flirt tra il Principe Harry e Cressida Bonas, che per un po’ di tempo era sembrata “quella giusta” per il figlio di Carlo e Lady Diana.

I due sembravano essere perfetti l’uno per l’altra, ma, in base ad alcune voci, pare che le pressioni da parte della Famiglia Reale fecero morire la relazione.

Adesso, il nome di Cressida torna al centro dei tabloid inglesi per un fatto che sta lasciando tutti a bocca aperta.

Il matrimonio segreto

Dopo aver rotto la relazione con il principe, Cressida Bonas ha conosciuto Harry Wentworth-Stanley, un agente immobiliare americano, figlio della marchesa di Milfold Haven.

I due, innamoratissimi, pare abbiano deciso di convolare subito a nozze e di sposarsi in gran segreto.

A proposito dell’eventualità di un matrimonio, la Bonas aveva dichiarato:

“Non avrò un matrimonio in grande, non corrisponde a quel che sono. Non avevo mai pensato a sposarmi, e quel che non voglio è indossare uno di quegli abiti vaporosi, modello meringa.”

La ragazza, dunque, si sarebbe sposata in gran segreto in America. Avrà mandato un invito anche a Harry e Meghan?

E in questo caso, molti inglesi di chiedono come avrà reagino la neo mogliettina del Principe già impegnata a difendersi dalla morsa dei media.