Principe Harry ha un’altra mamma ma non è Lady Diana: la rivelazione privata

Una confessione che ha lasciato i fan di Lady Diana interdetti. Il Principe Harry, infatti, ha scoperto l’affetto di un’altra mamma.

La mamma è morta nel 1997 e – da allora – il principe Harry è sempre cresciuto con un dolore inconsolabile, seppur coperto dalla riservatezza dell’etichetta reale.

Oggi è un uomo adulto, ha un figlio, il piccolo Archie ed è accanto a Meghan Markle, con il quale è convolato a nozze nel mese di maggio del 2018.

Ma chi è l’altra madre per il principe inglese? Esiste davvero? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Harry d’Inghilterra e la sua seconda madre

Daol 2018, Harry ha sposato la sua amata Meghan Markle. Dalla loro unione è nato un bel bambino di nome Archie che ha riempito di gioia la loro vita.

Di recente, l’ex duchessa del Sussex ha pubblicato una foto in cui mostra Harry, da bambino, in compagnia di sua madre e lei insieme a suo marito.

Ecco lo scatto:

Come potete vedere, in entrambe le foto, Harry stringe le mani sia alla madre, sia alla moglie. Un modo per proteggere le due donne più importanti della sua vita, rifiutate dalla monarchia per i loro modi alternativi di vivere la propria vita, senza adeguarsi a un pesante protocollo monarchico.

Harry e Meghan lontani dalla vita reale

Come sapete, Harry e Meghan, dopo il matrimonio e una breve permanenza in Inghilterra seguendo l’etichetta reale, hanno deciso di staccarsi dalla corona e di vivere da “persone normali”.

Così i due, insieme al piccolo Archie, sono volati a Vancouver per condurre una esistenza da normali cittadini, seppur osservati attentamente da paparazzi e riviste patinate, che parlano continuamente di loro.

Meghan, dunque, rappresenta la sua “seconda madre”, che segue perché spinto da un amore immenso, nonostante i recenti gossip su di loro abbiano parlato di una separazione.